وزير البترول: وضعنا خطة لحفر 110 آبار باستثمارات 4.8 مليار دولار

أكد طارق الملا وزير البترول، أنه يجب أن يكون المستثمرين مطمئنين للحصول على عوائد مناسبة بالنسبة لهم، ومطمئنين على المناخ العام للاستثمار والجو العام والاستقرار للبلد الذين يستثمرون فيها، وفرص انطلاقهم.

‏وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن المستثمرين سيستفيدون بالبنية التحتية والمهارات والكفاءة أيضا، سواء المهندسين والفنيين، بالإضافة إلى الخدمات التي سيحصلون عليها، مؤكدا: لقد وضعنا خطة مع شركائنا لحفر 110 آبار باستثمارات حوالي 4.8 مليار دولار، ‏وتم حفر 10 آبار هذا العام، وكان بها استكشافات حوالي 2.6 ترليون قدم، وكان أهمها كشف نرجس.