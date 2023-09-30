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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على حصاد اليوم الأول لانطلاق ماراثون بدء العام الدراسى الجديد بأسوان

مدارس أسوان
مدارس أسوان

مع انطلاق ماراثون بدء العام الدراسى الجديد 2023/2024 ، ومع أول يوم نستعرض حصاد هذا اليوم بتكليف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بتفقد عدد من المدارس التابعة لإدارتى دراو وكوم أمبو لمتابعة إنتظام العملية التعليمية فى المدارس ذات الفترتين الصباحية والمسائية

 

وذلك بمرافقة عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، فضلاً عن والمهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، وشوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، وكمال حلمى رئيس مركز ومدينة دراو ، علاوة على القيادات التعليمية والتنفيذية.

 

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مدارس أسوان تستقبل الطلاب فى أول يوم للعام الدراسى الجديد

ماراثون 

حيث تفقدت نائب المحافظ مدرسة النجاجرة الإبتدائية بإدارة كوم أمبو التعليمية والتى تضم 28 فصل دراسى ، وعدد طلابها 1458 طالب ، ثم قامت بتفقد مدرسة السبيل بحرى الإعدادية المشتركة والتى تضم 12 فصل بإجمالى 600 طالب ، ويوجد بالمدرسة فترة مسائية خاصة بالمرحلة الإعدادية. 

وشددت الدكتورة غادة أبو زيد على ضرورة إزالة سور المدخل الداخلى للمدرسة لتسهيل حركة الدخول والخروج للطلاب ، مع رفع مستوى النظافة العامة ، وتلافى كافة الملاحظات التى رصدتها أثناء جولتها التفقدية. 

 

وتطبيقاً لسياسية الثواب والعقاب ، وخلال تفقد نائب محافظ أسوان لمدرسة على سليمان الإبتدائى والإعدادى والتى تحتوى على 10 فصول بإجمالى 336 طالب قررت إحالة مديرى المدرستين إلى التحقيق لعدم تحقيق الجاهزية الكاملة فى الإستعداد المسبق لبدء العام الدراسى ، وخاصة فيما يتعلق بالنظافة العامة بهذه الصروح التعليمية. 

 

إشادة

فيما أشادت غادة أبو زيد بمستوى النظافة العامة ، والاهتمام الملحوظ من مديرة مدرسة السيدة نفيسة الإعدادية بنات ، والتي تضم 860 طالب داخل 16 فصل دراسى بالشكل العام للمدرسة ، والحرص على نظافة الفناء والفصول ووضع أدوات الآمن الصناعى ، مع جاهزية الغرف والمعامل بشكل منسق وجمالى لاستقبال الطلاب. 

وعقب ذلك قامت نائب المحافظ بتفقد مدرسة أحمد محمد موسى الثانوية بنات ، والتى تضم 752 طالب داخل 20 فصل دراسى حيث تم عمل بانوراما أكتوبر على حائط المدرسة بمناسبة الذكرى الخمسون لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، ثم تفقدت النائبة أعمال تجهيز قاعة الإجتماعات التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو حيث وجهت بسرعة الإنتهاء من التجهيز الخاص بالقاعات فى أقرب وقت لتكون على أعلى مستوى من التقنيات الحديثة. 

وأختتمت الدكتورة غادة أبو زيد جولتها بتفقد مدرسة الزبير بن العوام الإبتدائية التابعة لإدارة دراو ، والتى تم نقلها لمركز شباب الغابات لتنفيذ الإزالة لمبنى المدرسة لما كان يمثله من خطورة ، وحفاظاً على سلامة طلاب المدرسة بإجمالى 320 طالب داخل 6 فصول ، وسيتم إضافة 4 فصول أخرى لإستيعاب الطلاب .

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