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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق قوي من أحمد عيد عبد الملك بعد صعود الزمالك لدور المجموعات

احمد عيد عبد الملك
احمد عيد عبد الملك

هنأ احمد عيد عبد الملك فريق نادي الزمالك لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم السبت على نظيره أرتا سولار وتأهله لدور المجموعات ضمن بطولة الكونفدرالية.

وكتب نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي "اكس":"بالعقل كدة، فرحة جمهور الزمالك دي مش بمكسب فرقة زي دي الي هي اقل من العادي طبعاً بس الفرحة بمكسب صعب بيوصف حالة النادي رياضياً وإدارياً وتكاتف الكل علشان النادي يعدي المرحلة دي مهم جداً.

واضاف "وجهة نظري الجمهور عمل الي عليه وزيادة واللاعيبة مقصرة طبعاً انهم يحطو نفسهم والنادي والجمهور في الموقف ده لعبو شوط برجولة بس سهلتو الدنيا والمدرب صراحة مش مرحلته حالياً بس ما باليد حيلة احنا معاك يا زمالك لو بتلعب بمين وفي الادغال وراك ..شكراً جمهور الزمالك .. وشكراً لاوباما بجد من كل قلبي " 
 

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة ذهابًا أمام أرتا سولار بهدفين دون رد، في المباراة التي جرت في تنزانيا ليضمن الزمالك للتأهل إلى الدور المقبل.

 

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