مصر يحدث فيها أجمل التطورات.. فهد الكبيسي يوجه رسالة للرئيس السيسي| خاص

أعرب الفنان القطري فهد الكبيسي عن سعادته بتكريمه في مهرجان الفضائيات في دورته الـ 14 .

وأضاف فى تصريحات لـ "صدي البلد"، أنه تشرف بالغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمشاركة في أوبريت "لمتنا" الذي تم تقديمه في الندوة التثقيفية التي أقيمت بحضور الرئيس السيسي للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر خلال العام الماضي.

وبمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية، وجه فهد الكبيسي، رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: “الله يوفقك، وكل عام ومصر بخير، ويحدث فيها أجمل التطورات دائما”.

جدير بالذكر أن فهد شارك العام الماضي في احتفالات مصر بذكري نصر أكتوبر، وقدم فقرة غنائية ضمن أوبريت "لمتنا" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شارك نجوم العالم في الغناء بكأس العالم الأخير، ومن المطربين الشباب الذي حقق شعبية كبيرة خلال الفترة الماضية في الخليج