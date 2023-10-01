أحمد دويدار: لاعبو الزمالك فازوا على أوسوريو أمام أرتا سولار

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، بلاعبي الفريق الأبيض، لما قدموه في الفوز على أرتا سولار برباعية نظيفة.

وقال دويدار في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية المحور: "كنت أراهن على اللاعبين لأنني أثق في إمكانياتهم وأنهم قادرين على صنع الفارق".

وتابع: "لاعبو الزمالك نجحوا في الفوز على أرتا سولار والفوز على مدرب الفريق أوسوريو بسبب التغييرات الغريبة التي قام بها".

وأتم: "أتمنى من جماهير الأهلي عدم التقليل من احتفال جماهير الزمالك، والتركيز مع فريقها فقط في مشاركته بكأس العالم للأندية".

