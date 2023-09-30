صافينار تسحر أنظار متابعيها على إنستجرام بإطلالة لافتة بالشاطئ|شاهد

حرصت الراقصة الاستعراضية صافينار، على مشاركة جمهورها ومتابعيها صورًا لها خلال قضاء إجازة استجمام بإحدى المدن الساحلية.

وبدت صافينار في الصور بإطلالة جريئة وهي تستمتع بالبحر والشمس على شاطئ البحر، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال صافينار، المُشاركة في بطولة فيلم "أنت حبيبي وبس"، مع محمود الليثي، بوسي، سعد الصغير، محمد ثروت، أحمد حلاوة، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حول "زيكو" الذي يسعى لتنفيذ وصية جده، في سبيل الحصول على الميراث.

كانت أحدث أعمال صافينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

وشاركت في فيلم "أمان يا صاحبي"، بطولة سعد الصغير، ومحمود الليثي، ونرمين ماهر، وعلاء مرسي، وشيماء سيف، وبدرية طلبة، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي.