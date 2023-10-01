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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج صاخب.. هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام|شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها عبر خاصية ستوري خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة من الصور الجديدة لها. 

وبدت هنا شيحة بإطلالة شبابية، حيث ارتدت توب كت منقوش بالورود باللون الأبيض، واختارت ترك خصلات شعرها المموج باللون الذهبي بشكل جذاب ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية.

وشاركت الفنانة هنا شيحة في العديد من الأعمال، ولكن من آخر أعمالها:

مسلسل "راجعين ياهوى" والذي تم عرضه في ابريل 2022، وكان بطولة كلا من الفنان خالد النبوي، والفنانة انوشكا،و الفنانة وفاء عامر، والفنان نور النبوي، والفنانة سلمى ابو ضيف، والفنانة نور اللبنانية، والفنانة هنا شيحة والعديد من النجوم، ويكون هذا العمل من إخراج محمد سلامة وتأليف أسامة انور عكاشة.

تدور أحداثه في إطار درامي حول بليغ وهو الفنان خالد النبوي الذي تتراكم ديون كثيرة عليه في أوروبا، فيعود إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

فيلم "النهارده يوم جميل "والذي تم عرضه في نوفمبر 2021،وكان بطولة كلا من:الفنان باسم سمرة، والفنانة نجلاء بدر، والفنانة هنا شيحة، والفنان أحمد وفيق، والفنان إيمي إسلام، والفنان كريم كوجك، وغيرهم العديد من النجوم، وكان هذا العمل من إخراج وتأليف نيفين شلبي.

تدور أحداثه في إطار درامي حول مجموعة من القصص المتشابكة عن علاقة الرجل بالمرأة، ويطرح العديد من القضايا مثل انعدام التفاهم بين الأزواج والاغتصاب الزوجي وتأثيره، بجانب تأخر سن الزواج.

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٩٣٠_٠٤٤٩٢٧
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IMG_٢٠٢٣٠٩٣٠_٠٤٤٩٣٩
IMG_٢٠٢٣٠٩٣٠_٠٤٤٩٥٣
IMG_٢٠٢٣٠٩٣٠_٠٤٤٩٥٣

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