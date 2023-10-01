مرشح رئاسي محتمل: لابد من التقشف الحكومي لمدة معينة.. والحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل

حل المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، ضيفاً في برنامج “مساء dmc” تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع علي قناة “dmc” للكشف عن برنامجه الانتخابي وأبرز القضايا التي سيقوم علي حلها حال نجاحه في الإنتخابات.

وقال إن في حال فوزه في الانتخابات سوف يطالب بفرض ضريبة قدرها 5% علي دخل المدارس الإستثمارية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواطنين غير قادرين علي دفع مصروفات التعليم.

لا يوجد مرشح يرضي جميع القطاعات

وأضاف "عمر" أن لا سبيل لتطوير التعليم من دون توفير المخصصات المادية اللازمة، موضحاً أنه يتبني طرح ضريبة علي دخل المستشفيات الخاصة والمدارس الدولية من أجل دعم المستشفيات والمدارس الحكومية.

وتابع حازم عمر، أن لا يوجد مرشح يرضي جميع القطاعات، لافتاً إلى أنه يخاطب الطبقتين المتوسطة والضعيفة.

قائلاً إن السياسة العامة لبرنامجه الإنتخابي تقوم علي زيادة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض الهدر في كافة القطاعات.

لابد من التقشف الحكومي لمدة معينة

وأوضح أن لابد من التقشف الحكومي لمدة معينة، ويجب السيطرة علي حجم الاستدانة وعجز الموازنة.

وتابع حازم عمر، أن تقليل عجز الموازنة لا يجب أن يكون علي حساب الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل، أنه يتبني طرح رفع الضرائب علي بعض الشركات التي تحقق ربحاً يوازي 100 مليون دولار سنوياً.

حازم عمر هو مواطن مصري يعشق وطنه ويؤمن بالخبرات

قدم المهندس حازم عمر نفسه، للمواطنين، قائلاً "حازم عمر هو مواطن مصري يعشق وطنه ويؤمن بالخبرات والكفاءات ويحلل جيداً ويدرس التجارب ويستلهم الدروس المستفادة .. ويعمل كثيراً ويتكلم قليلاً".

وأضاف أن هو من أسس الحزب، وهو حزب يسار الوسط بمعني أنه حزب ليبرالي إجتماعي بمعني أنه يؤمن في برامجه بدور محدد للدولة لحماية الطبقات الضعيفة.

وتابع أنه يسعي إلي زيادة مردود المساحة المحصولية المنزرعة بالفعل، مشيراً إلى أنه سيعمل علي التوسع في الرقعة الزراعية.

لافتاً إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وهذا لا ينفي ضرورة تدخل الدولة لحماية الطبقات الضعيفة، مشيراً إلى أن البرنامج الإنتخابي الخاص به لابد من أن يتناسب مع المواطن المصري ومتوسط دخله.

الحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل، لافتاً إلى أن يوجد دور علي المجتمع المدني والمدارس الدولية.

وتابع المهندس حازم عمر، أن لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم قطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن مصر تعاني من ظروف إقتصادية شديدة الصعوبة واتبني طرح يسار الوسط الذي يرسخ للتكافل.

كشف المهندس حازم عمر، عن البرنامج الإنتخابي الخاص به والذي سيقوم بتنفيذه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف "عمر" أن الشق الإقتصادي في البرنامج الإنتخابي الخاص به والذي يهم المواطنين بالدرجة الأولى هو العمل علي زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي.

وتابع المهندس حازم عمر، أن الشئ الثاني في برنامجه هو رفع كفاءة استخدام الموارد وصولاً إلي الاستخدام الأمثل.