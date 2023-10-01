عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرشح رئاسي محتمل: لابد من التقشف الحكومي لمدة معينة.. والحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل

حازم عمر
حازم عمر

حل المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، ضيفاً في برنامج “مساء dmc” تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع علي قناة “dmc” للكشف عن برنامجه الانتخابي وأبرز القضايا التي سيقوم علي حلها حال نجاحه في الإنتخابات.

txt

حازم عمر: لابد من التقشف الحكومي والسيطرة على حجم الاستدانة.. فيديو

txt

حازم عمر يكشف عن برنامجه في سباق الإنتخابات الرئاسة القادمة

 

وقال إن في حال فوزه في الانتخابات سوف يطالب بفرض ضريبة قدرها 5% علي دخل المدارس الإستثمارية، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواطنين غير قادرين علي دفع مصروفات التعليم.

لا يوجد مرشح يرضي جميع القطاعات

 

وأضاف "عمر" أن لا سبيل لتطوير التعليم  من دون توفير المخصصات المادية اللازمة، موضحاً أنه يتبني طرح ضريبة علي دخل المستشفيات الخاصة والمدارس الدولية من أجل دعم المستشفيات والمدارس الحكومية.

وتابع حازم عمر، أن لا يوجد مرشح يرضي جميع القطاعات، لافتاً إلى أنه يخاطب الطبقتين المتوسطة والضعيفة.

قائلاً إن السياسة العامة لبرنامجه الإنتخابي تقوم علي زيادة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض الهدر في كافة القطاعات.

لابد من التقشف الحكومي لمدة معينة

وأوضح أن لابد من التقشف الحكومي لمدة معينة، ويجب السيطرة علي حجم الاستدانة وعجز الموازنة.

وتابع حازم عمر، أن تقليل عجز الموازنة لا يجب أن يكون علي حساب الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح المرشح الرئاسي المحتمل، أنه يتبني طرح رفع الضرائب علي بعض الشركات التي تحقق ربحاً يوازي 100 مليون دولار سنوياً.

حازم عمر هو مواطن مصري يعشق وطنه ويؤمن بالخبرات

 

قدم المهندس حازم عمر نفسه، للمواطنين، قائلاً "حازم عمر هو مواطن مصري يعشق  وطنه ويؤمن بالخبرات والكفاءات ويحلل جيداً ويدرس التجارب ويستلهم الدروس المستفادة .. ويعمل كثيراً ويتكلم قليلاً".

وأضاف أن هو من أسس الحزب، وهو حزب يسار الوسط بمعني أنه حزب ليبرالي إجتماعي بمعني أنه يؤمن في برامجه بدور محدد للدولة  لحماية الطبقات الضعيفة.

وتابع أنه يسعي إلي زيادة مردود المساحة المحصولية المنزرعة بالفعل، مشيراً إلى أنه سيعمل علي التوسع في الرقعة الزراعية.

لافتاً إلى أن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية وهذا لا ينفي ضرورة تدخل الدولة لحماية الطبقات الضعيفة، مشيراً إلى أن البرنامج الإنتخابي الخاص به لابد من أن يتناسب مع المواطن المصري ومتوسط دخله.

الحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل

 

وأضاف أن الحكومة لا تستطيع تحمل التعليم المجاني بشكل كامل، لافتاً إلى أن يوجد دور علي المجتمع المدني والمدارس الدولية.

وتابع المهندس حازم عمر، أن لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم قطاعي التعليم والصحة، موضحاً أن مصر تعاني من ظروف إقتصادية شديدة الصعوبة واتبني طرح يسار الوسط الذي يرسخ للتكافل.

كشف المهندس حازم عمر، عن البرنامج الإنتخابي الخاص به والذي سيقوم بتنفيذه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضاف "عمر" أن الشق الإقتصادي في البرنامج الإنتخابي الخاص به والذي يهم المواطنين بالدرجة الأولى هو العمل علي زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والاستخراجي.

وتابع المهندس حازم عمر، أن الشئ الثاني في برنامجه هو رفع كفاءة استخدام الموارد وصولاً إلي الاستخدام الأمثل.

الاعلامي اسامة كمال القطاع الخاص المرشح الرئاسى المحتمل المستشفيات والمدارس انتخابات الرئاسة القادمة انتخابات الرئاسة حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري تطوير التعليم حزب الشعب الجمهورى رئيس حزب الشعب الجمهوري مساء dmc

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

إمام عاشور يتجاهل الرد على الجمهور بعد تراجعه عن تهنئة الزمالك

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه.. أزمات أرهقت المصريين| ورؤية السيسي للتخلص من صداعها

ترشيحاتنا

مصر تسترد 29.2 ألف قطعة آثرية من يد 14 دولة

منصة X تشهد خسارة كبيرة في أعداد المستخدمين.. وتضارب في الأرقام

خبير: مصر تستهدف زيادة معدل الطاقة المتجددة لـ42%

دعاء شهر أكتوبر.. ردده يوسع الله رزقك من حيث لا تحتسب

ما هو دعاء بداية العام الدراسي الجديد لنجاح الأبناء وهدايتهم؟.. اغتنموه الآن

اكتشافات جديدة في كل محافظة.. آثار مصر تبهر العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ