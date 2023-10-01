عمرو الدرديري: جماهير أرتا سولار طلعوا كتير في مصر

أشاد الناقد الرياضي عمرو الدرديري، بفوز الزمالك علي أرتا سولار الجيبوتي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب عمرو الدرديري عبر فيسبوك: بس جماهير أرتا سولار طلعوا كتير أوي في مصر

وحقق الزمالك ريمونتادا تاريخية أمام نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت على ستاد القاهرة فى دور الإياب الـ32 من الكونفدرالية.

ورصدت عدسة صدي البلد لحظة بكاء الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك، في نوبة بكاء شديدة عقب تحقيق الأبيض الفوز على نظيره أرتا سولار بـ 4 أهداف مقابل هدف.