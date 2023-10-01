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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انتشارها في باريس.. كل ما تريد معرفته عن حشرة البق

حشرة البق
حشرة البق

حشرة البق (Cimex lectularius) هي حشرة صغيرة الحجم تنتمي إلى فصيلة البقّيّات (Cimicidae). تعتبر البق من الآفات الشائعة في البيئة المنزلية وتتغذى على دم البشر والحيوانات. إليك بعض المعلومات الأساسية عن حشرة البق وفقا لما نشره موقع هيلثي. 

1. المظهر: البق صغيرة الحجم، حوالي 4-5 ملم، ولونها بني مائل للأحمر. لديها جسم مسطح وشكل بيضاوي، وتمتلك ستة أرجل وأجنحة غير قادرة على الطيران.

2. العادات الغذائية: تتغذى حشرة البق على دم الفريسة التي تهاجمها، وتفضل الدم البشري كمصدر غذائي أساسي. تنشط البق أثناء الليل وتختبئ في الفتحات والشقوق الصغيرة خلال النهار.

3. الانتشار: يمكن أن تعيش حشرة البق في أماكن مختلفة مثل الفنادق والمنازل والمستشفيات والمكاتب. ينتشر البق عادة عن طريق السفر أو النقل من مكان إلى آخر عبر الأمتعة أو الملابس أو الأثاث المستخدم.

4. العواقب الصحية: على الرغم من أن لدغات البق قد تكون مؤلمة وتسبب حكة وتهيج في الجلد، إلا أنها عادة لا تنقل الأمراض. ومع ذلك، قد يعاني البعض من ردود فعل تحسسية تجاه لدغات البق.

5. الوقاية والتحكم: للتحكم في البق، ينصح باتباع الإجراءات التالية:
   - غسل وتجفيف الملابس والفراش السرير بانتظام.
   - فحص الفراش والأثاث والفجوات والشقوق بانتظام للتأكد من عدم وجود حشرات البق.
   - استخدام أغطية فراش مانعة لاختراق البق.
   - الحفاظ على نظافة المنزل وتجفيف الأماكن المظلمة والرطبة.

إذا كنت تعاني من مشكلة البق في منزلك، يفضل الاتصال بشركة متخصصة في مكافحة الآفات لتقديم المساعدة واستشارة خبير للتحكم في البق بشكل فعال.

البشر والحيوانات العواقب حيوانات حكم حشرة

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