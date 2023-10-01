أمريكا.. الكونجرس يقترب من اتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي

مرر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس السبت، حزمة مؤقتة لتمويل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يومًا لتجنب الإغلاق الحكومي الوشيك، في الوقت الذي من المقرر فيه أن يذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لتمريره قبل إرسال المشروع إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه، وتجنب الإغلاق.

ويتعين على مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون وتمريره قبل منتصف مساء السبت، لتجنب الإغلاق الحكومي، ويجب أن يحصل مشروع القانون على ثلثي الأصوات في المجلس لتمريره.

ويتضمن مشروع التمويل 16 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، ولكنه يحذف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي كانت نقطة خلاف كبيرة في تلك الأزمة.

وقال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي في تصريحات "لدي شعور جيد.. الحكومة ستظل مفتوحة وستظل تكافح لتأمين حدودنا".

ودفع الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي السبت، بمقترح في اللحظة الأخيرة لتمديد تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاق حكومي بات وشيكًا، سيؤدي إلى عرقلة عمل الوكالات الفيدرالية بعد انتهاء تمويلها، إذا لم يمرر الكونجرس مشروع التمويل المؤقت قبل منتصف ليل السبت.

وسيسمح مشروع القانون بتمديد عمل الحكومة الفيدرالية لمدة 45 يوماً، أي حتى 17 نوفمبر، ويتجنب ما يمكن أن يكون رابع إغلاق حكومي في العقد الأخير.

ومرر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 335 صوتاً مقابل 91 صوتًا معارضاً. وصوت 126 جمهوريًا، و209 ديمقراطيين لصالح المشروع.

وقبل التصويت شكا الديمقراطيون من عدم منحهم وقت كاف لقراءة مشروع القانون، إذ حصلوا على نسخة منه قبل 15 دقيقة من التصويت، وفق بيان أصدره الديمقراطيون.