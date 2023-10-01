بايدن بعد تفادي الكونجرس الإغلاق الحكومي: الجمهوريون متطرفون

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، الجمهوريين في مجلس النواب بأنهم متطرفين متهمًا إياهم بأنهم حاولوا الانسحاب صفقة التمويل المؤقت لتفادي الإغلاق الحكومي، وذلك عبر مطالبتهم بتخفيض "مدمر" للأمريكيين.

وأعرب بايدن عن ترحيبه بتمرير مجلس الشيوخ الأمريكي لمشروع التمويل المؤقت للحكومة لتفادي الإغلاق الحكومي، قائلاً إنه يتوقع أن يتم التصويت على المساعدات لأوكرانيا بعد الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي.

وأضاف بايدن: "لا يمكننا تحت أي ظرف السماح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وأتوقع أن يحافظ رئيس مجلس النواب على التزامه تجاه الشعب الأوكراني ويضمن إقرار دعمه في هذه اللحظة الحرجة".

وتابع: "توصلت مع رئيس مجلس النواب قبل أشهر لاتفاق بشأن الموازنة لتجنب هذا النوع من الأزمات المصطنعة، والأغلبية صوتت بمجلسي النواب والشيوخ لتجنب الإغلاق الحكومي ما يمنع حدوث أزمة غير ضرورية تضر بالأمريكيين".

وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل في بيان له عقب التصويت على مشروع القانون، إن المجلس أصبح في وضع يسمح له بتفادي إغلاق حكومي.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "توصلنا لاتفاق بين الحزبين لتجنب الإغلاق الحكومي".

ويتضمن مشروع التمويل 16 مليار دولار للإغاثة من الكوارث، ولكنه يحذف المساعدات المقدمة لأوكرانيا، والتي كانت نقطة خلاف كبيرة في تلك الأزمة.

ودفع الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي السبت، بمقترح في اللحظة الأخيرة لتمديد تمويل الحكومة لمدة 45 يوماً لتجنب إغلاق حكومي بات وشيكًا، سيؤدي إلى عرقلة عمل الوكالات الفيدرالية بعد انتهاء تمويلها، إذا لم يمرر الكونجرس مشروع التمويل المؤقت قبل منتصف ليل السبت.