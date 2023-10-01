مفاجأة جديدة.. محامي الأم المتهمة بطبخ ابنها بالشرقية يكشف سبب براءتها|فيديو

عرضت قناة العربية مصر تقرير فيديو بعنوان: "إيداعها بمستشفى نفسي.. محامي الأم المتهمة بقتـ ـل ابنها وطبخه بالشرقية يكشف سبب براءتها".

وجاء في الفيديو، عرض من محكمة الجنايات لـ لحظة النطق ببراءة الأم المتهمة بـ قتـ ـل ابنها وطبخه بالشرقية، أن المحكمة قررت إيداع المتهمة في القضية، بمستشفى نفسي.

وكشفت القناة أن محامي الأم المتهمة في القضية حسن بلاسي، قال إن الإصرار على تبني الموقف، وأن هذه المتهمة مريضة، والتمسك بالتقرير الطبي للجنة الخماسية، وهو من كون لديه يقين بأنها مريضة بالفعل.

وأوضح أن تقرير الطب الشرعي، هو من جعله يدافع عن المتهمة في القضية، وهو سبب براءتها.

وجاء في التقرير أن الحكم صدر برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكرى.