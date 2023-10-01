للطلبة والشباب.. أفضل الموبايلات التي يقل سعرها عن 7000 جنيه

هل تبحث عن هاتف ذكي بسعر معقول؟ في حين أن العثور على هواتف عالية الجودة بسعر أقل من 7000 جنيه، قد يبدو أمرا محيرا، إلا أنه ليس صعبا، سنوضح لك فيما يلي بعض أفضل الهواتف الذكية المتاحة بسعر أقل من 7000 جنيه في عام 2023.

أفضل الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 7000 جنيه

1. هاتف شاومي Redmi Note 12 4G:

تقدم سلسلة شاومي Redmi 12 باستمرار قيمة استثنائية مقابل المال، ويتميز هاتف Redmi Note 12 4G، بسعر أقل من 7000 جنيه، فهو يقدم خيارا شاملا للهواتف الذكية، فهو يتمتع بتصميم كلاسيكي مميز مع وحدة كاميرا مستطيلة وغطاء بلاستيكي وتصنيف حماية IP53.

ويتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، بدقة Full HD+، قادرة على معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز، ويتميز إصدار 4G بإعداد كاميرا ثلاثية، يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويعمل هاتف شاومي Redmi 12، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 685، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات.

Redmi 12

2. هاتف سامسونج Galaxy A14:

يعد Galaxy A14 خيارا يندرج في فئة الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، ولكنه أيضا من أفضل الهواتف الذكية التي يقل سعرها عن 7000 جنيه، فهو يتميز بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.6 بوصة، ودقة Full HD، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G80.

ويحتوي هاتف Galaxy A14 على ثلاثة مستشعرات للكاميرا الخلفية، بزاوية واسعة بدقة 50 ميجابكسل، وزاوية فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 15 وات.



ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A14، للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 5.099 جنيه مصري.

Galaxy A14

3. هاتف شاومي Redmi 10:

يبرز هاتف شاومي Redmi 10 كخيار ممتاز مناسب للميزانية المحدودة ولكنه أيضا يظهر ضمن تشكيلة هواتف شاومي الذكية التي يقل سعرها عن 7000 جنيه، فهو يتميز بشاشة عرض من نوع LCD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.

ويتم تشغيل هاتف Redmi 10، بواسطة معالج مياياتك G88 والذي يوفر أداء عاما لائقا للنظام مما يضمن التشغيل السلس للتطبيقات، ويأتي الهاتف مقترنًا ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم حوالى يوم ونصف من العمل، يستغرق الشحن السريع حوالي ساعتين لشحن الهاتف بالكامل.

وتتميز وحدة الكاميرا في هاتف Redmi 10 بأربعة أجهزة استشعار، مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل الذي يتألق بجودة صورة نهارية جيدة.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi 10 لعام 2022، للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 5888 جنيه مصري.

Redmi 10

4. هاتف ريلمي Realme 9i:

في قطاع الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة، تقدم شركة ريلمي هاتف Realme 9i بمواصفا قوية ضمن الفئة السعرية الأقل من 7000 جنيه، فهو يتميز بشاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة وبدقة Full HD+، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية.

يعمل هذا الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و64 جيجابايت من التخزين في الإصدار الأساسي، ويحزم هاتف Realme 9i، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، يمكن شحن الهاتف بكامل طاقته في أقل من ساعة و30 دقيقة.

فيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، زوت ريلمي هاتف Realme 9i، بإعدادات كاميرا خليفة رباعية بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل يعمل بشكل جيد إلى حد معقول في ظل ظروف الإضاءة الجيدة.

ويتوفر هاتف ريلمي Realme 9i للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 5850 جنيه مصري.

Realme 9i

5. هاتف أوبو Oppo A77:

يتميز هاتف أوبو Oppo A77، بتصميم أنيق يشابه هواتف آيفون، يضم شاشة مسطحة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويأتي الهاتف مع مستشعرا أساسيا بدقة 50 ميجابكسل، متصل بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك من نوع Helio G35، ويحتوي هاتف أوبو Oppo A77، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات.

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A77 للبيع في مصر مقابل سعر حوالى 6400 جنيه مصري.