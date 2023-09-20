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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الأقوى في مجال التصوير.. أفضل 5 موبايلات بكاميرا 200 ميجابكسل

هواتف أندرويد
هواتف أندرويد

في سوق الهواتف الذكية تتنافس العلامات التجارية الكبرى لخلق هاتف جديد جديرا باهتمام المستهلكين، ولسنوات كانت الكاميرا ميزة قوية تستحق الاهتمام، وهو مجال تنافس فيه العديد من الشركات لطرح إعدادات كاميرا بدقة عالية، لذلك سنوضح لك خلال مقالنا التالي أفضل 5 موبايلات بكاميرا 200 ميجابكسل.

 

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أفضل 5 موبايلات بكاميرا 200 ميجابكسل

1. هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra:

يتميز هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بإعداد كاميرا قوى مع 4 عدسات خلفية: الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل متصلة بكاميرا Ultrawide بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرتين مقربتين Telephoto بدقة 10 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، تدعم الضبط التلقائي للصورة، ويمكنها تصوير فيديو +HDR10 بدقة 4K.

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، بشاشة Dynamic Amoled 2x، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، وبجودة عرض +QHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 الذي صنع خصيصا لسلسلة جالاكسي.

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G، بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ويعمل بواجهة المستخدم OneUI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

سامسونج Galaxy S23 Ultra 5G

2. هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus:

يتمتع هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بكاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويتميز هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بشاشة كبيرة بقياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ويعمل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 1080، ويحزم بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن الخارق السريع بقدرة 120 وات.

شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

3. هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus:

يتميز هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus، بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة f / 1.75 وعدسة 23 مليمتر تدعم التثبيت البصري OIS، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، مصحوبة بكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويأتي هاتف ريلمي Realme 11 Pro Plus، شاشة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، تتميز بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ويعمل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Dimensity 7050، ويحتوى على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات سلكيا.

ريلمي Realme 11 Pro Plus

4. هاتف هونر Honor 90 Pro:

يمتاز هاتف هونر Honor 90 Pro، بإعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يأتي في جزيرة دائرية الشكل العدسة الرئيسية منها تأتي بدقة 200 ميجابكسل، مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع UltraWide بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا تليفوتوغرافية بدقة 32 ميجابكسل، تدعم التثبيت البصري OIS، ويحتوي الهاتف على كاميرا امامية مزدوجة الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والثانوية بدقة 2 ميجابكسل.

يأتي هاتف هونر Honor 90 Pro، بشاشة منحنية من كلا الجانبين من نوع AMOLED، كبيرة الحجم بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض +FHD، تبلغ دقتها 1224 × 2700 بكسل، ويعمل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويحزم بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في ساعة، تدعم الشحن السلكي الفائق السرعة بقدرة 90 وات.

هونر Honor 90 Pro

5. هاتف إنفينكس Infinix Zero Ultra:

زودت إنفينيكس هاتف Infinix Zero Ultra، باعدادات كاميرا فائقة الدقة تضم ثلاث عدسات الرئيسية تأتي بمستشعر سامسونج ISOCELL HP1، بدقة 200 ميجابكسل، متصل بمستشعر قائق الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر آخر بدقة 2 ميجابكسل، ويمتاز الهاتف بكاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

ويأتي هاتف Infinix Zero Ultra، بشاشة كبيرة عالية الدقة من نوع AMOLED، بقياس 6.8 بوصة، وبدقة 1080 x 2400 بكسل، وبجودة عرض + FullHD بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز فى الثانية، ويعمل الهاتف بواسطة معالج ميدياتك الجديد Dimensity 920، ويحزم بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 180 وات.

هاتف Infinix Zero Ultra
200 ميجابكسل Galaxy S23 Ultra Honor 90 Pro Infinix Zero Ultra Redmi Note 12 Pro Plus

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