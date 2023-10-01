جمال بيئي وحياة بحرية مثيرة.. تقرير دولي يدعو لزيارة جرز البحر الأحمر

دعا موقع "ترافل نوار" الدولي، المختص في السفر والسياحة، عاشقي الرحلات حول العالم إلى اكتشاف جزر البحر الأحمر المصرية، والتي تعد واحدة من أكثر الوجهات جاذبية وجمالًا في مصر.

وأكد الموقع الدولي أن مصر ليست مرادفًا فقط للأهرامات القديمة ونهر النيل، بل إن سواحل البحر الأحمر في مصر تحمل أيضًا بعض الجزر الرائعة التي تنتظر الاستكشاف.

تعد هذه الجزر مواطنًا لمزيج فريد من الجمال الطبيعي الخلاب وحياة الغابات المرجانية النابضة بالحياة والهدوء الذي يمكن العثور عليه في قلب البحر. سواء كنت من محبي الشواطئ المذهلة، أو عشاق الغوص في أعماق البحر، أو ببساطة تبحث عن مكان هادئ للاسترخاء، فإن هذه الجزر الساحرة في البحر الأحمر في مصر تجعل قلوب الزوار تذوب.

وفيما يلي أبرز هذه الجزر الساحرة:

**1. جزيرة الجفتون (جزيرة الفردوس):**

تقع هذه الجزيرة الرائعة قبالة سواحل الغردقة وتتميز بمياهها الصافية والشعاب المرجانية الحية. إنها وجهة مثالية للغوص والاستمتاع بالحمامات الشمسية على شاطئها البكر.

**2. جزيرة المحمية:**

تُعد جزيرة المحمية ملاذًا هادئًا لمن يبحثون عن الراحة والاستمتاع بالأنشطة المائية، وتتميز بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الزرقاء الصافية.

**3. جزيرة رأس محمد:**

تحيط بها محمية رأس محمد الوطنية وتشتهر بشعابها المرجانية البكر والحياة البحرية المتنوعة.

**4. جزيرة شدوان:**

تُعد هذه الجزيرة وجهة رائجة للغواصين والسباحين، وتشتهر بالتكوينات المرجانية والحياة البحرية الغنية.

**5. جزيرة الزبرجد:**

تُعد الزبرجد واحدة من الجواهر البحرية، وتتميز بمياهها الخضراء الزمردية والشعاب المرجانية الرائعة.

وتشدد مصر على استضافة زوارها بكرم وضيافة، مما يجعل تجربة اكتشاف جزر البحر الأحمر تجربة لا تُنسى.