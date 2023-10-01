هددها لمدة 6 سنوات.. والد ضحية جامعة القاهرة يكشف مفاجأة لأول مرة

أكد حسين مهران والد الدكتورة نورهان حسين ضحية جامعة القاهرة، أن هناك معلومات كثيرة نشرت عن مصرع ابنته على يد زميلها، ومعظمها غير صحيح.

وأضاف والد الدكتورة نورهان، أن ابنته ماتت شهيدة، لأنها ماتت في عملها، وبعد أن قالت شهادة حق أمام الله، معلقًا :" كان هناك خلافات بين المتهم القاتل ومديره منذ 6 سنوات، وأن ابنته قالت شهادة حق".

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في التحقيقات بالجامعة تم استعداء نجلته الضحية، وقالت الحقيقة، ولم تكتم الشهادة.

وكشف أن نجلته تعرضت لـ تهديد أكثر من مرة، وحرق السيارة الخاصة بها، ونشر صورها على المواقع الإباح.ية، وفعل أشياء غريبة.

وتابع :" أن المتهم في القضية، بعد التحقيقات انتقل لـ مكان عمل ثاني، وطوال لـ 6 سنوات، ظل يهدد نجلته".

وأوضح أن هناك أشياء غريبة حدث بالقضية أولها دخول هذا الشخص الذي انتحر بعد الجريمة، مقر الجامعة بسلاح ناري، دخوله الجامعة أكثر من مرة، ويوجه شتائم لـ المجني عليها، أمام الموظفين.