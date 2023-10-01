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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لقاء الحسم| موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

صدى البلد

يصطدم نادي مودرن فيوتشر بنظيره سينجيدا التنزاني مساء اليوم في الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا التنزاني في كأس الكونفيدرالية

يحل فريق سينجيدا التنزاني ضيفاً ثقيلاً علي حساب مودرن فيوتشر مساء اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً علي ملعب إستاد we السلام في لقاء الإياب بدور الـ 32 ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر وسينجيدا التنزاني في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 

وتُذاع مباراة فيوتشر وسينجيدا التنزاني عبر قناة أون تايم سبورت .

وخسر فيوتشر في مباراة الذهاب أمام سينجيدا التنزاني علي ملعب إستاد عزام في دور الذهاب.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الزي الأحمر كاملاً على أن يرتدي الحارس اللون الأصفر.

فيما يرتدي فريق سينجيدا التنزاني القميص الأزرق والشورت الازرق بينما يرتدي حارس المرمى الزي الفسفوري كاملاً.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أنه في حالة انتهاء المباراة بنتيجة التعادل بمجموع المباراتين سوف يتم اللجوء مباشرة لركلات الترجيح لحسم الفريق المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

ويستضيف مودرن فيوتشر، غداً الأحد، نظيره فريق سينجيدا التنزاني، في تمام السادسة مساءً، على ملعب ستاد السلام ، بإياب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية.

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