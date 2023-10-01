قوافل حياة كريمة.. الكشف على 1370 مواطنًا بالبحر الأحمر خلال شهر سبتمبر

انتهت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى البحر الأحمر بالكشف عن 1370 مواطنًا خلال شهر سبتمبر، حيث تم تخصيص 8 قوافل علاجية تضم جميع التخصصات المختلفة، وقامت بإجراء الكشف الطبي وصرف العلاج وكذلك إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة والتحويل للمستشفيات مجانًا إذا لزم الأمر.

حيث قام فريق قوافل محافظة البحر الأحمر بعمل 8 قوافل طبية متكاملة خلال شهر سبتمبر على مدار 16 يوما فى الوحدات التابعة لإدارات غارب والقصير ومرسى علم و الشلاتين وسفاجا فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأشار الدكتور أحمد الصاوي، منسق عام القوافل بمديرية الصحة بأنه قد تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1370 حالة و انه قد تم عمل تحاليل الدم و الطفيليات لعدد 190 حالة.

وقال الصاوي إنه تم عمل الكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 155 حالة.

وأضاف الصاوي أن التخصصات التي تشملها المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان.

حيث تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.