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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من الأفضل.. مقارنة شاملة بين شاومي 13T و Xiaomi 13T Pro

مقارنة بين شاومي
مقارنة بين شاومي 13T و Xiaomi 13T Pro

تواصل شركة شاومي Xiaomi، تقديم أجهزة مبتكرة وعالية الجودة تلبي احتياجات قاعدة متنوعة من المستخدمين، يعد هاتفي Xiaomi 13T وXiaomi 13T Pro من الأمثلة الرئيسية على التزام العلامة التجارية بتقديم تكنولوجيا رفيعة المستوى.

ولكن في حين أن كلا النموذجين يشتركان في العديد من المواصفات، إلا أن هناك اختلافات دقيقة يجب على المشترين المحتملين مراعاتها، لذا من خلال هذه المقالة سنتعمق في المواصفات والميزات والأداء لهذين الطرازين، بهدف مساعدة المستخدمين في اتخاذ قرار مستنير ومناسب.

 

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مقارنة بين شاومي 13T و Xiaomi 13T Pro

التصميم:
 

يتميز هاتفي شاومي Xiaomi 13T و13T Pro بتصميم أنيق، حيث يتميز كلا الطرازين بأبعاد متطابقة تبلغ 162.2 × 75.7 × 8.5 مليمتر، ولكن يأتي طراز Pro بوزن أثقل قليلا يبلغ 200 جرام، مقارنة بـ 193 جراما في 13T، سيعتمد الاختيار بين الاثنين، من حيث التصميم والبناء، إلى حد كبير على التفضيلات الفردية فيما يتعلق بالوزن والشعور المتميز بالجهاز.

هاتف Xiaomi 13T Pro

الشاشة: 


تم تجهيز كل من Xiaomi 13T و13T Pro بشاشة من نوع AMOLED، يبلغ قياسها 6.67 بوصة، تتميز بدقة 1220 × 2712 بكسل، بجودة عرض Full HD+، والتي توفر مرئيات نابضة بالحياة وحادة وغامرة، سواء كان الأمر يتعلق بالألعاب أو البث أو التصفح، فإن جودة العرض في كلا الطرازين ستلبي توقعات المستخدم وتتجاوزها.

هاتف Xiaomi 13T

الأداء:


يتم تشغيل هاتف Xiaomi 13T بواسطة معالج ميدياتك Dimensity 8200 Ultra، وهو معالج ثماني النواة بسرعة تبلغ 3.1 جيجا هرتز، وهو متوفر مع 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت من مساحة التخزين، مما يمنح المستخدم أداء سلسا وسريع الاستجابة مع المهام اليومية والألعاب المعتدلة وتعدد المهام بكفاءة. 

ومن ناحية أخرى، فإن هاتف Xiaomi 13T Pro مزود بمعالج آخر من شركة ميدياتك أكثر تقدما  من نوع Dimensity 9200+، وهو معالج ثماني النواة يعمل بسرعة 3.35 جيجاهرتز، فهو يوفر ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين، مما يجعله خيارا ممتازا للمستخدمين المتميزين الذين يحتاجون إلى أداء مثالي وقدرات متعددة المهام واسعة النطاق ومساحة تخزين واسعة للتطبيقات والألعاب والوسائط. 

يعمل كل من Xiaomi 13T و13T Pro على نظام التشغيل Android 13، المغطى بواجهة MIUI المخصصة من شاومي، والتي تشتهر بواجهة سهلة الاستخدام وخيارات التخصيص الشاملة ومجموعة كبيرة من الميزات التي تعمل على تحسين تجربة المستخدم والإنتاجية. 

Xiaomi 13T Pro

الكاميرات:


تجدر الإشارة إلى تكوينات الكاميرا في Xiaomi 13T و13T Pro، حيث يتميز كلا الطرازين بإعداد كاميرا ثلاثية يتكون من مستشعرات 50 + 50 + 12 ميجابكسل، يعد هذا الإعداد بتقديم صور واضحة ونابضة بالحياة ومفصلة، ​​مما يسمح للمستخدمين بالتقاط اللحظات بدقة ووضوح.

ويشترك الطرازان في إعداد الكاميرا الأمامية، حيث زودت شاومي طراز 13T بكاميرا أمامية واحدة بدقة 20 ميجابكسل، بينما يوفر 13T Pro إمكانات محسنة بنفس الدقة.

Xiaomi 13T

البطارية:

يحتوي كلا الطرازين على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يضمن قدرة المستخدمين على قضاء يومهم دون القلق المستمر بشأن نفاد الطاقة، ومع ذلك، تختلف قدرات الشحن بين الطرازين بشكل كبير، يدعم هاتف Xiaomi 13T الشحن السريع بقوة 67 وات، مما يسمح بشحن البطارية بسرعة عند الحاجة.

وفي المقابل، يرتقي جهاز 13T Pro بالشحن إلى المستوى التالي من خلال تقنية الشحن السريع المبتكرة من شاومي بقدرة 120 وات، والتي تقوم بشحن الهاتف بالكامل في غصون 19 دقيقة فقط.

Xiaomi 13T Pro

السعر:


يتوفر هاتف شاومي Xiaomi 13T مقابل سعر يبدأ من 650 يورو (أي ما يعادل 21 ألف و 300 جنيه مصري)، بينما يبدأ سعر 13T Pro من 800 يورو (أي ما يعادل 26 ألف و 200 جنيه مصري)، يحتوي كل منهما على ميزات ومواصفات مصممة لتلبية مجموعة واسعة من تفضيلات المستخدم ومتطلباته، ويشتركان في العديد من أوجه التشابه، بما في ذلك جودة العرض، وتجربة البرنامج، وتكوين الكاميرا، والميزات الإضافية، مما يجعل الاختيار بينها مسألة تفضيلات دقيقة.

Xiaomi 13T
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