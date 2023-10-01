مباحث المصنفات تضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط شركة إنتاج فني بدون ترخيص بالجيزة.



وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قد أكدت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة "بدون ترخيص".. واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج، محملا عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذا مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة دون ترخيص.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسئول عن الشركة، مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبط وحدة مونتاج كاملة التجهيز تحتوي على هارد ديسك محملا عليه مجموعة من الأعمال الفنية والإعلانات التي تم إعدادها بالشركة، وبرامج وتطبيقات حاسب آلي، وبرامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لشركات عالمية بدون تصريح.



وبمواجهة المتهم، أقر أنه المدير المسئول عن الشركة، وارتكابه المخالفات السالف ذكرها، بالمشاركة مع مالك الشركة، بقصد تحقيق الربح المادي.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار ضبط مالك الشركة.