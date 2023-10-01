كاتب صحفي: قرار محاربة الدولة للإرهاب كان شديد الجرأة .. فيديو

قال أشرف أبو الهول ، مدير تحرير جريدة الاهرام ، إن قرار محاربة الدولة للارهاب كان شديد الجرأة، وكنت شاهدًا على هذه العملية خلال ترأسي للقسم السياسي في جريدة الأهرام ، أنه كان يتابع عمليات التنمية ومكافحة الارهاب في نفس الوقت ، وكانت مصر تتعرض لارهاب شديد الخبث ومتعدد الأطراف .

ولفت "أبو الهول" خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يامصر” ، والمذاع على فضائية “القناة الاولى” ، إلى أن تنفيذ قناة السويس الجديدة حدث خلال ضغط ارهابي شديد ، وشق الطرق والعمل في سيناء كان يتم تحت ضغط شديد جدا .

وأشار ، إلى أنه كان مع وفد صحفي إلى رفح وواجه صعوبة في الوصول وظلوا 3 ايام على الطريق بسبب الدواعي الامنية ، وقبل أن تعلن مصر عملية مكافحة الارهاب .



