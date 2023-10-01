مركز التعليم المدمج يعلن عن قبول دفعة جديدة من الخريجين لقضاء الخدمة العامة

أعلن الدكتور عصام جميل مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، عن قبول دفعة جديدة من خريجي وخريجات الجامعات المصرية لقضاء (الخدمة العامة) بالمركز .

وقال الدكتور عصام جميل ، يعلن عن قبول دفعة جديدة من خريجي وخريجات الجامعات المصرية لقضاء (الخدمة العامة) بالمركز، على أن يتم تقديم الطلبات للمكتب الفني لمدير المركز في الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر، علمًا أن الأولوية ستكون لخريجي وخريجات كليات الإعلام والآداب بأقسامها المختلفة.

و أضاف ، أن مواعيد العمل بالمركز من السبت للخميس من 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا

جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتظام الدراسة بكليات الجامعة منذ اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2023/2024، وذلك بالتزامن مع استقبال الجامعة لنحو 260 ألف طالب وطالبة بمختلف كلياتها بعد الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة وفقًا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار اهتمام الجامعة الكبير بدعم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع.

وهنأ الدكتور محمد الخشت، المجتمع الأكاديمي والطلاب القدامى والجدد ببدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عاما دراسيا موفقا، وحافلًا بالانجازات، موضحًا إتمام جاهزية الجامعة والكليات استعدادًا للعام الجامعي الجديد من حيث إتمام أعمال الصيانة للمبانى والمنشآت وإعلان الجداول وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات وفقا للخريطة الزمنية والتي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى تدشين العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية، والعمل على تنمية الوعي الطلابي وروح الانتماء الوطني لديهم.