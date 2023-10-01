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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

أبو اليزيد: الدولة نجحت بتوجيهات القيادة السياسية فى توفير السلع الغذائية والمحاصيل الاستراتيجية

صدى البلد

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس، جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعي لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير السلع الغذائية، كذلك زيادة الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج القومي الخاص بالمحاصيل الاستراتيجية، وتغطية جزء كبير من الفجوة الخاصة بالاكتفاء الذاتي بتوجيهات القيادة السياسية.

وقال “أبو اليزيد” إن ذلك ساهم بشكل كبير في توفير السلع الغذائية وتحقيق اكتفاء ذاتي من بعض المحاصيل الزراعية، وأيضا زيادة معدلات انتاج المحاصيل الاستراتيجية وطوال جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية لم تشهد البلاد أى نقص فى السلع الغذائية، حيث نجحت الدولة فى توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية لفترات طويلة.

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وأضاف أن الزراعة المصرية تمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل 17 % من الصادرات السلعية، كما تمثل 25% من القوى العاملة، لذلك كان يوجد اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذا القطاع، وتم التوسع في المشروعات الزراعية المرتبطة بالمحاصيل الاستراتيجية.   

وأوضح "أبو اليزيد" أن الدولة المصرية حققت إنجازات عديدة في وقت قياسي على مدار الـ 9 سنوات الماضية، وتبنى الاستغلال الأمثل للطاقة وإنشاء مصانع أسمدة جديدة مثل مجمع الأدبية في السويس وإعادة إحياء مشروع كيما في أسوان ومجمع كوم أوشيم المرحلة الأولى والثانية والثالثة للأسمدة، والتوسع في مساحات أراضي كبيرة حيث نستطيع أن نُغذي الزرع.

ولفت إلى أهمية استصلاح هذه الأراضي مثل مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان ونواته مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون، وتم زراعة منه على أرض الواقع 460 ألف فدان، وأيضا إعادة إحياء مشروع توشكى وكذلك صحراء سرابيوم وما حدث من تحلية وإعادة تدوير المياه التي كانت موجودة في محطة بحر البقر، لإعادة إحياء 600 ألف فدان ستتم زراعتها في شمال سيناء، بالإضافة إلى 100 ألف فدان زراعات محمية، والمشروع القومي 1.5 مليون فدان الذي يشمل الظهير الصحراوي لمعظم محافظات مصر.

وأوضح"أبو اليزيد" أن هذه المشروعات القومية الزراعية ساهمت في إتاحة السلع الاستراتيجية الأساسية، كما تبنت الدولة محورا جديدا لإدارة المياه وإعادة تدويرها واستغلالها الاستغلال الأمثل، كذلك المشروعات القومية مثل تبطين الترع وتطوير الري سواء الري سواء كان الري بالرش أو التنقيط، كل ذلك ساهم في تحقيق وتوفير السلع الاستراتيجية.

التنمية المستدامة الإنتاج القومي السلع الأساسية السلع الغذائية

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