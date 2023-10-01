مصرع شخص سقط من قطار بالشرقية

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من قطار بالقرب من مزلقان متولي سعد دائرة مركز أبو كبير، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ابو كبير بإستقبال "محمد ا ا" 31 سنة مقيم منشية صالح دائرة مركز أبو كبير مصاب بنزيف بالمخ وتم عمل انعاش قلبي وتوفي متأثرا بإصابته وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه إثر سقوطه من قطار بالقرب من مزلقان متولي سعد دائرة مركز أبو كبير ، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى أبو كبير تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.