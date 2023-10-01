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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل ضد 11 متهما في خلية الشروق

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الشروق الإرهابية» لجلسة 7 أكتوبر لمرافعة الدفاع.

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محاكمة المتهمين في خلية الشروق

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول وحتى السادس، بتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين من السابع وحتي الحادي عشر، بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السابع ومن التاسع وحتي الحادي عشر تهم تمويل جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ووجه للمتهم التاسع تهم تصنيع طائرة لا سلكية، وتلقى المتهمين من التاسع وحتي الحادي عشر تدريبات على تصنيع الأسلحة والمتفجرات.

الشروق خلية الشروق الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني اخبار المحاكم

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