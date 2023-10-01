حكاية وطن.. كامل الوزير: 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل في 10 سنوات

استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أبرز إنجازات الدولة المصرية فى قطاعات النقل المختلفة فى تسع سنوات، منذ 2014 وحتى 2023، وأشار إلى أنه تم تخصيص مبلغ 2 تريليون جنيه لتطوير قطاعات النقل حتى عام 2024.

وانطلقت فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

بدأت فعاليات اليوم الثاني بجلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، بمشاركة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، ووزير النقل الفريق كامل الوزير.

قطاعات الطاقة والبنية التحتية

يشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى جلسة خاصة بالأمن المائي والغذائي، ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

وشهد المؤتمر أمس فى يومه الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، وحضرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير ، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.