كامل الوزير : تطوير 671 مزلقانا و 246 محطة قطار .. فيديو

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل : إنه تم تطوير نظم الاشارات بأبراج التحكم والمراقبة بعدد ٦٠ برج إشارة على ٣ خطوط رئيسية وهم القاهرة اسكندرية وبنها الزقازيق .

وتابع " الوزير " ، خلال كلمته بجلسة بمؤتمر حكاية وطن ، ان الاشارات أصبحت كهربائية ضوئية في أبراج المراقبة ، والتحكم أصبح الكترونيا ،وتم تطوير ٦٧١ مزلقانا ، وتطوير ٢٤٦ محطة قطار من ٧٠٨ محطة قطار ، وتم وتركيب بوابات إليكترونية ونظام حجز آلى للتذاكر .

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

