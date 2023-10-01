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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كامل الوزير : تطوير 671 مزلقانا و 246 محطة قطار .. فيديو

كامل الوزير
كامل الوزير

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل : إنه تم تطوير نظم الاشارات بأبراج التحكم والمراقبة بعدد ٦٠ برج إشارة على ٣ خطوط رئيسية وهم القاهرة اسكندرية وبنها الزقازيق .

وتابع " الوزير " ، خلال كلمته بجلسة بمؤتمر حكاية وطن ، ان الاشارات أصبحت كهربائية ضوئية في أبراج المراقبة ، والتحكم أصبح الكترونيا ،وتم تطوير ٦٧١ مزلقانا ، وتطوير ٢٤٦ محطة قطار من ٧٠٨ محطة قطار ، وتم  وتركيب بوابات إليكترونية ونظام حجز آلى للتذاكر .

وانطلق مؤتمر "حكاية وطن " أمس السبت ويستمر حتى 2 أكتوبر المقبل بفندق الماسة بالعاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.
 

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الجديدة الفريق كامل الوزير وزير النقل تطوير نظم الاشارات كامل الوزير

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