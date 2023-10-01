عميد طب حلوان تكشف طرق دعم الطلاب غير القادرين على دفع المصروفات .. ومستجدات تطوير مستشفى بدر الجامعي

عميد طب حلوان تكشف الاعداد القبولة للعام الدراسي ٢٠٢٣

الدكتور رشا رفاعي توضح التفاصيل الخاصة بقطاع المستشفيات الجامعيةبحلوان

طب حلوان تعلن تفاصيل دعم المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين

اعلنت كلية الطب جامعة حلوان انتظام الدراسة بالبرامج الخاصة بالكلية بكافة الفرق الدراسية ، و بدء تنظيمها فاعليات اليوم التعريفي باكلية للطلاب المستجدين للعام الدراسي ٢٠٢٣ .

و كشفت الدكتور رشا الرفاعي عميدة كلية الطب جامعة حلوان التفاصيل الخاصة بالدراسة بالكلية خلال العام الجديد و الاعداد المقبولة بالكلية و التفاصيل الخاصة بالتدريب العملي الخاص بهم ومستجدات تطوير مستشفي بدر الجامعي .

ما الاعداد المقبولة بالعام الدراسي ٢٠٢٣ بكلية الطب

اوضحت الدكتورة رشا الرفاعي عميدة كلية الطب جامعة حلوان استقبال الكلية 170 طالبًا من الفرقة الأولى حتى الآن ويعتبر هذا العدد عددًا أوليًا، لأنه كل عام في ذات التوقيت يكون العدد بسيطا، ومن المقرر الاكتمال بعد شهر من بدء الدراسة؛ حيث تم استقبال العام الماضي نحو 1800 طالب بالفرقة الأولى.

ما هي تفاصيل المصروفات الدراسية بكلية الطب

و قالت عميدة كلية الطب جامعة حلوان ان المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب هذا العام حوالي : 1895 جنيها للفرقة التولي ، والفرقة الثانية 1520جنيها، والفرقة الثالثة 1170 جنيها، والفرقة الرابعة 1170 جنيها، والفرقة الخامسة 1520 جنيها، والفرقة الخامسة 1520 جنيها، والفرقة السادسة 1520 جنيها .

هل يوجد دعم خاص بالمصروفات الدراسية للطلاب الغير قادرين بطب حلوان

و صرحت الدكتور رشا الرفاعي عميدة طب حلوان ان جامعة حلوان تخصص لجنة لدعم الطلاب الغير قادرين علي السداد بكافة الكليات تعمل علي دراسة الحالة الاجتماعية للطلاب و تقوم بتخفيف المصروفات الدراسية الخاصة بهم او دعمهم دعما كاملاا ، و ذالك وفق للشروط و القواعد الخاصة بالمجلس الاعلي للجامعات .

ما البرامج الدراسية الخاصة بالكلية

و نوهت الدكتور رشا الرفاعي انه يوجد برنامج واحد دراسي بالكلية متاح لجميع الطلاب المصريين والوافدين في العام الدراسي الجديد 2023-2024، ويسمى برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، والمصروفات الخاصة به حكومية، و ليس برنامج خاص ولا يوجد به أي مشكلة به ، و يلبي متطلبات العصر و احتياجات سوق العمل ، و تعمل الكلية خلال الفترة القادمة علي زيادة البرامج الدراسية الخاصة بالكلية حرصا علي تطوير مقرراتها و برامجها لتتناسب مع التطور التكنولوجي .

ما هي التفاصيل الخاصة بانشاء مجمع طبي بحلوان و الي ماذا يهدف

و قالت الدكتور رشا الرفاعي انه تتابع الجامعة عملية حفر و انشاء مجمع طبي خاص بها داخل الحرم الجامعي و يشمل مشروع إنشاء مجمع طبي متكامل داخل جامعة حلوان مستشفى جامعي تعليمي ، مستشفي اقتصادي و مستشفي للطلبة، و ذالك لتدريب طلاب كليات القطاع الطبي بالجامعة ، و العمل علي توفير الخدمات الطبية لكافة سكان المناطق المحيطة بالجامعة و خدمة اكبر عدد من المواطنين ، و تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لطلاب جامعة حلوان و اعضاء هيئة التدريس و العاملين .

ما تفاصيل التطوير بمستشفي بدر الجامعي

و قالت عميدة كلية الطب جامعة حلوان فيما يخص تطوير مستشفي بدر الجامعي ان ما تم من تطوير حتي الان انه تم تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد للمستشفى الذي سيتم العمل به خلال الفترة القادمة ، كما تم افتتاح وحدة عمليات النساء والتوليد التي تشمل 3 غرف عمليات، وبلغ عدد غرف الرعاية 29 غرفة، ووحدة مناظير وتشمل مناظير الجهاز الهضمي العلوي ومنظار القولون ووحدة مُتخصصة في مناظير الفراغ الثالث ومناظير قنوات المرارة ووحدة مناظير الجهاز التنفسي، وكذلك وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة بسعة 18 حضانة، بالإضافة إلى وحدة رعاية للأطفال والقسم الداخلي بسعة حوالي 170 سريرًا.