التكتل لم يلتزم بتعهداته.. أردوغان: تركيا لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة لم تعد "تنتظر شيئا" من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أردوغان في كلمته خلال افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بالبرلمان التركي، أن أنقرة "لن تقبل متطلبات جديدة أو شروطًا في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتابع قوله "التزمنا بتعهداتنا أمام الاتحاد الأوروبي لكنه لم يلتزم بتعهداته لنا".

وأكد أن البلاد لا تحتاج إلى عضوية الاتحاد الأوروبي لأنها وصلت إلى مرحلة تضع فيها معاييرها التي عليهم أن يصلوا إليها.

وأدان أردوغان في كلمة له أمام البرلمان الهجوم الإرهابي الفاشل، وقال إن بلاده ستواصل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، مضيفا “سنقضي على آخر إرهابي داخل حدود بلادنا وخارجها”.

وأوضح: "واجهنا الكثير من الصعوبات وتعرضنا لمحاولات انقلابية نجحنا في التصدي لها".

وحث أردوغان على التكامل والتكاتف داخل البرلمان حتى تكون بلاده أقوى، داعيًا إلى الإسراع بصياغة دستور جديد للبلاد.

وشن مجهولان، اليوم الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهراً.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

وأضاف أنه خلال تبادل لإطلاق النار، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة.