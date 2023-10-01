كامل الوزير: تطويرالأسطول البحري ليصل إلى31سفينة عام 2030 تنقل 20 مليون طن بضائع

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه تم تطوير الأسطول البحري المصري، ليصل

إلى عدد 31 سفينة عام 2030، قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً، بدلاً من 20 سفينة في عام 2014 بطاقة 9 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً .

كامل الوزير: تطوير الأسطول البحري ليكون قادر على خدمة البضائع الإستراتيجية

وأضاف كامل الوزير خلال كلمته في فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية و الإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، أنه تم تطوير الأسطول البحري ليكون قادر على خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال و البترول والركاب بين مصر و باقي دول العالم.