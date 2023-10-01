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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان الجونة يعلن عن لجنة تحكيم منصة أفلامه

لجنة تحكيم منصة الجونة
لجنة تحكيم منصة الجونة السينمائي

كشفت الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن لجنة التحكيم لمنصة أفلامه للدورة السادسة من هذا العام 2023. 

 

وكتبت صفحة مهرجان الجونة، عبر فيسبوك: «نحن سعداء بالإعلان عن لجنة التحكيم لمنصة الجونة السينمائية لهذا العام.. منصة الجونة السينمائية هى منصة هدفها رعاية صناع الأفلام العرب ودعم مشروعاتهم المختلفة سواء كان هذا الدعم مالي أو من خلال النصائح والارشادات».  

 

وتابعت صفحة الجونة: «تتكون لجنة التحكيم المتميزة هذا العام من صناع أفلام محترفين ونجوم بارزين في عالم السينما هم المخرجة المصرية هالة خليل، والمنتج السينمائي التونسي حبيب عطية، والمنتج السينمائي الفرنسي غيوم دي سي». 

واختتمت: «يتشارك أعضاء لجنة التحكيم خبراتهم وحكاياتهم عن السينما مع رواة القصص من الشباب لدعم مستقبل السينما العربية وإنتاج قصص مؤثرة تدوم لسنوات».

 

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 

يفتتح فيلم "60 جنيه" للمخرج والمؤلف عمرو سلامة وبطولة مغني الراب زياد ظاظا، فعاليات النسخة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي تُقام في الفترة بين 13 إلى 20 أكتوبر، ليصبح أول فيلم قصير يفتتح مهرجان عربي، كما ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة حيث يشهد عرضه العالمي الأول.

"60 جنيه" بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد طارق بيومي ومونتاج أحمد حافظ.

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