عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لكبار السن .. نصائح مهمة لتغذية المسنين بشكل سليم

صدى البلد

يحتفل العالم في 1 أكتوبر من كل عام  باليوم العالمي لكبار السن او «المسنين» للتوعية بالاهتمام بهم، خصوصا وأن كبار السن يحتاجون الي معاملة وعناية خاصة في كل شئ سواء في التعامل او التغذية والطعام .. لذا نقدم اليوم نصائح ذهبية تساعد علي تغذية كبار السن وعمل نظام مناسب لاعمارهم وصحتهم وفقا لموقع Healthline


نصائح لتغذية سليمة لكبار السن

- مع التقدم في العمر، يحتاج  الجسم إلى الاهتمام والرعاية الصحية واتباع نظام غذائي صحي يتكون من  سعرات حرارية أقل، والكثير من العناصر الغذائية، حيث يُنصح المسنون، بتناول الأطعمة الغنية بالمواد المغذية مثل الفواكه والخضراوات 

- ينصح بتناول فيتامين (د) لأنه يساعد على منع لين العظام وهشاشتها، وتقليل خطر كسور العظام كما  يساعد هذا الفيتامين عمل الدورة الدموية، والجهاز العصبي.

- عدم تناول الكثير من الملح حيث انه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

- تجنب تناول الأطعمة الجاهزة والعصائر المعلبة.

- عدم شراء الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة 

- الحرص على تناول الإفطار.

- عدم تخطي الوجبات؛ لأن القيام بذلك قد يجعل المسن أكثر جوعًا في وقت لاحق.

- إختيار الأطعمة الغنية بالألياف، مثل: الخبز، والحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والنشويات والبروتينات قليله الدهن.

- شرب الكثير من الماء خلال اليوم لمنع إصابتهم بالجفاف والتحكم في السعرات الحرارية ومنح الطاقة للعضلات وتنظيم عمل الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

- شرب السوائل طوال اليوم.
- عدم إستخدام التوابل والحمضيات والزبدة عند طهي الطعام.

-الاهتمام بالأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي تتواجد في الألبان ومنتجاتها والاهتمام بالتي تحتوي على فيتامين (D) إلى جانب التعرض لأشعة الشمس في غير أوقات الظهيرة للمحافظة على صحة العظام والأسنان التي قد تضعف مع التقدم في العمر

-  تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون، خصوصًا الدهون المشبعة؛ حيث إن الدهون المشبعة، والدهون غير المشبعة تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

- الحرص على الأطعمة التي تحتوي على اللحوم الخالية من الدهون، والجبن الخالية من الدسم، والسلطات.

- ينبغي اختيار الأطعمة المخبوزة، أو المشوية، أو المسلوقة بدلًا من المقلية.

.- تقديم أطعمة تحتوي على البروتين مما يساعد في تعويض خسارة كتلة وقوة العضلات المرتبطة بكبر السن مع ضرورة ممارسة بعض التمارين المعروفة بتمارين المقاومة.

- الاعتماد على الخضروات  الورقيات  والفاكهة الطازجة بشكل كبير في الغذاء حيث تمد كبار السن بالعديد من الفوائد والتي منها الحديد والأملاح المعدنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

- التركيز على الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تجدها في الأسماك حيث تساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين وتحافظ على الجهاز العصبي.

كبار السن التقدم في العمر نصائح لكبار السن اليوم العالمي لكبار السن الاهتمام والتوعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

إثارة داخل الأهلي| صدمة من منتخب تونس.. ومهاجم "الأحمر" يعترف بمفاوضات الزمالك

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

مستجدات مثيرة في غرامة كهربا| تحرك جديد من الزمالك.. ومحامي اللاعب يعلن موعد السداد

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

مع بداية العام الدراسي.. خطوات تساعد طفلك للاستيقاظ مبكراً

الجري كله فوائد لكنه يتحول إلى مدمر في هذه الحالة.. احذروا

بعد غياب طويل.. أحدث ظهور للمطربة سومة بعد إصابتها بمرض نادر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| طور من نفسك

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| فرصة لكسب النقود الإضافية

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| تجنب الدخول في نزاعات

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| تغلب على التجارب المريرة

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 1 أكتوبر 2023| مراجع مهمة وخيارات مميزة

ترشيحاتنا

مقاتلات تايفون.. أول تحرك عسكري بريطاني لدعم بولندا ضد روسيا

سبب اختطاف صغيرين في مدينة نصر.. والعقوبة الرادعة الصادرة بحق المتهمين

اللي نسيت تصحي العيال واللي عملت طابور ونيس| المصريون يبدعون في أول يوم مدرسة.. وهذا ما حدث بالمنوفية

وزير الصحة يبحث مع السفير الإيطالي دعم وتوفير أجهزة لخدمة مرضى النخاع الشوكي

جريمة في حق الشعب.. 42 حزبًا تعلن رفضها عودة الإخوان للمشهد السياسى

خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيهما أفضل.. أرخص سيارتين 2024 في السوق المصري

الأرز والكرنب.. أفضل ماسك لشد الوجه

في واقعة غريبة.. نفوق غوريلا بسبب طفل |تفاصيل

طيور النورس تثير ذعرا بين البريطانيين.. ما القصة؟

فيديو

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ