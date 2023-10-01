في اليوم العالمي لكبار السن .. نصائح مهمة لتغذية المسنين بشكل سليم

يحتفل العالم في 1 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لكبار السن او «المسنين» للتوعية بالاهتمام بهم، خصوصا وأن كبار السن يحتاجون الي معاملة وعناية خاصة في كل شئ سواء في التعامل او التغذية والطعام .. لذا نقدم اليوم نصائح ذهبية تساعد علي تغذية كبار السن وعمل نظام مناسب لاعمارهم وصحتهم وفقا لموقع Healthline



نصائح لتغذية سليمة لكبار السن

- مع التقدم في العمر، يحتاج الجسم إلى الاهتمام والرعاية الصحية واتباع نظام غذائي صحي يتكون من سعرات حرارية أقل، والكثير من العناصر الغذائية، حيث يُنصح المسنون، بتناول الأطعمة الغنية بالمواد المغذية مثل الفواكه والخضراوات

- ينصح بتناول فيتامين (د) لأنه يساعد على منع لين العظام وهشاشتها، وتقليل خطر كسور العظام كما يساعد هذا الفيتامين عمل الدورة الدموية، والجهاز العصبي.

- عدم تناول الكثير من الملح حيث انه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم

- تجنب تناول الأطعمة الجاهزة والعصائر المعلبة.

- عدم شراء الأطعمة التي تحتوي على المواد الحافظة

- الحرص على تناول الإفطار.

- عدم تخطي الوجبات؛ لأن القيام بذلك قد يجعل المسن أكثر جوعًا في وقت لاحق.

- إختيار الأطعمة الغنية بالألياف، مثل: الخبز، والحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات، والنشويات والبروتينات قليله الدهن.

- شرب الكثير من الماء خلال اليوم لمنع إصابتهم بالجفاف والتحكم في السعرات الحرارية ومنح الطاقة للعضلات وتنظيم عمل الجهاز الهضمي ومنع الإمساك.

- شرب السوائل طوال اليوم.

- عدم إستخدام التوابل والحمضيات والزبدة عند طهي الطعام.

-الاهتمام بالأطعمة الغنية بالكالسيوم والتي تتواجد في الألبان ومنتجاتها والاهتمام بالتي تحتوي على فيتامين (D) إلى جانب التعرض لأشعة الشمس في غير أوقات الظهيرة للمحافظة على صحة العظام والأسنان التي قد تضعف مع التقدم في العمر

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة قليلة من الدهون، خصوصًا الدهون المشبعة؛ حيث إن الدهون المشبعة، والدهون غير المشبعة تزيد من مستويات الكوليسترول في الدم.

- الحرص على الأطعمة التي تحتوي على اللحوم الخالية من الدهون، والجبن الخالية من الدسم، والسلطات.

- ينبغي اختيار الأطعمة المخبوزة، أو المشوية، أو المسلوقة بدلًا من المقلية.

.- تقديم أطعمة تحتوي على البروتين مما يساعد في تعويض خسارة كتلة وقوة العضلات المرتبطة بكبر السن مع ضرورة ممارسة بعض التمارين المعروفة بتمارين المقاومة.

- الاعتماد على الخضروات الورقيات والفاكهة الطازجة بشكل كبير في الغذاء حيث تمد كبار السن بالعديد من الفوائد والتي منها الحديد والأملاح المعدنية والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

- التركيز على الأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تجدها في الأسماك حيث تساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين وتحافظ على الجهاز العصبي.