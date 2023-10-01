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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السيسي يوجه بضرورة معالجة قانون الإيجارات القديمة للاستفادة من الوحدات السكنية الشاغرة

صدى البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أزمة قانون الإيجارات القديمة نتج عنها تواجد حوالي  2 مليون وحدة سكنية شاغرة لأن القانون لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر . 

ووجه الرئيس السيسي بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج هذه القضية .

وتابع الرئيس:" إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح ".

وقال السيسي إن رئيس الدكتور مصطفى مدبولي هو أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة"، متابعاً:" الوزير المختص بيعرض شغله، و يحضر مجلس الوزراء مع دولة الرئيس مرة في الأسبوع، ولكن الدكتور مصطفى موجود معانا كل يوم أنا مش بجامل حد أبداً".

 

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