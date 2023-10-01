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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرية السنغالية تعترض قوارب المهاجرين

صدى البلد

قالت البحرية السنغالية يوم الأحد إنها أوقفت قاربين آخرين يحملان 262 مهاجرا محتملا في وقت متأخر من الليلة السابقة، ليصل العدد الإجمالي إلى خمسة قوارب تم اعتراضها وأنقذ زورق دورية تابع للبحرية أكثر من 600 شخص منذ يوم الخميس.

وقالت البحرية في منشور على منصة التواصل الاجتماعي X، إن من بين الذين تم إنقاذهم 26 امرأة و13 قاصرا، وشاركت صورا لعشرات الأشخاص على متن قارب دورية وآخرين جالسين في صفوف على الرصيف.

وتأتي عمليات الإنقاذ المتعاقبة خلال موسم الصيف المزدحم عندما يتحدى آلاف المهاجرين مئات الأميال من المحيط الذي يفصل أفريقيا عن أوروبا كل عام في بحث يائس عن حياة أفضل.

وفي أغسطس، نجا 37 شخصاً فقط بعد العثور على قارب مهاجرين يحمل 101 شخصاً من السنغال غارقاً في المحيط دون وقود لأسابيع.

ومن السنغال، يغادرون قرى الصيد والبلدات الواقعة على طول شواطئ المحيط الأطلسي في البلاد في سفن صيد ذات ألوان زاهية إلى المحيط المفتوح، مكتظين بالناس الذين ليس لديهم مأوى من العوامل الجوية.

وقال شهود إن قارب صيد آخر يحمل أكثر من مائة شخص من جنوب البلاد جنحت يوم السبت في مدينة سانت لويس الساحلية عندما اضطرت إلى العودة بسبب الرياح العاتية.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على موقع X القارب وهو يتقاذفه الأمواج بالقرب من الشاطئ بينما يقفز العشرات من المهاجرين المحتملين ويحاولون السباحة إلى الشاطئ.

وقالت فالو ندير، 19 عاماً، وهي من سكان سانت لويس: 'كنا على الشاطئ نشعر بالبرد عندما رأينا فجأة زورقاً يصل على متنه مهاجرون. وعندما اقتربوا من الشاطئ، كانوا يقفزون بشكل محموم في الماء'. 'لقد سارعنا جميعًا لنشهد هذا على الرغم من أنه أمر شائع هنا.'

وأضافت أن المهاجرين يقفزون لتجنب الاعتقال من قبل البحرية، مضيفًا أنهم يندمجون مع السكان ويختفون مرة واحدة على اليابسة.

وشاهد مراسل رويترز صباح الأحد القارب المهجور على شاطئ سانت لويس وهو يمزقه شبان يخططون لاستخدام الخشب في إعادة بناء قارب آخر.

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