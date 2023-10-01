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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى شلبي يحتفل بتأهل الزمالك إلى دور المجموعات في الكونفدرالية

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

احتفل مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتأهل الفريق، بعد ريمونتادا تاريخية أمام أرتا سولار، أمس، والتأهل إلى دور المجموعات ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونشر مصطفى شلبي عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" عدة صور وكتب قائلا "انها البداية شكرا لكم علي كل هذا الدعم".


وحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما امس السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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IMG_٢٠٢٣١٠٠١_٠٢٥١٢٢

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