بريطانيا .. سوناك يواجه ضغوطا جديدة من نواب حزب المحافظين

يواجه رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك اليوم ثورة متزايدة من أعضاء البرلمان المحافظين الذين يطالبون بتخفيضات ضريبية - بقيادة سلفه ليز تروس.

وبينما كان المحافظون مجتمعين في مؤتمرهم السنوي في مانشستر، كانت تروس مستعدة لحث رئيس الوزراء على خفض ضريبة الشركات من أجل 'إطلاق العنان للأعمال التجارية البريطانية'.

وفي توبيخ مستتر لإدارة سوناك، سيقول رئيس الوزراء السابق إن المحافظين يجب أن يصبحوا 'حزب الأعمال مرة أخرى'.

وجاءت الدعوة - ​​التي سيتم إجراؤها في 'تجمع النمو البريطاني العظيم' غدًا - في الوقت الذي وقع فيه المزيد من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على تعهد بعدم التصويت لصالح أي زيادة في العبء الضريبي الإجمالي.

وقال رئيس الحزب السابق السير جيك بيري – الذي كشف الأسبوع الماضي أن 33 من المحافظين قد دعموا الخطة بالفعل – لصحيفة The Mail on Sunday إن الدعم للتعهد الضريبي آخذ في الازدياد.

وهو يلزم النواب بعدم التصويت لصالح بيان الحكومة في الخريف، المقرر صدوره في نوفمبر، إذا أدى إلى زيادة العبء الضريبي الإجمالي.

ويأتي التمرد وسط تحذيرات من أن المملكة المتحدة لديها حاليا أعلى الضرائب منذ بدء السجلات، مع تحذير معهد الدراسات المالية المحترم من 'التحول الحاسم والدائم' إلى اقتصاد ضرائب أعلى.

بالأمس، سعى وزير الخزانة جيريمي هانت إلى تهدئة أعصاب حزب المحافظين من خلال الوعد بإنهاء 'الحلقة المفرغة من الضرائب المتزايدة باستمرار' من خلال إصلاح المزايا وتحقيق التوفير من ارتفاع تكاليف الخدمات العامة.

ولتحقيق هذه الغاية، قال هانت إنه سيطلق 'أكبر تحول' للخدمات العامة خلال جيل واحد، وأن الدولة بحاجة إلى أن تصبح 'أكثر إنتاجية'، وليس أكبر.

الليلة الماضية، رحب جيك بتدخل المستشار، قائلاً إنه 'إيجابي حقًا' أن الحكومة 'في وضع الاستماع'.

وأضاف: 'إن استطلاعات الرأي تضيق مع اتباعهم لسياسات المحافظين. لكننا ما زلنا مستمرين في متابعة هذا التعهد الضريبي لأنه تعهد لناخبينا وليس للحزب».

ادعى جيك أن التعهد كان 'تعهدًا مدى الحياة' - وليس فقط من أجل البيان المالي التالي.

لذا إذا انخفضت الضرائب في المستقبل، فلن يصوت النواب أبدا على إعادتها.

وقد تم بالفعل دعم المخطط من قبل وزراء سابقين في الحكومة، بما في ذلك جاكوب ريس موغ و بريتي باتيل، بالإضافة إلى تروس.

الليلة الماضية، أكد زعيم حزب المحافظين السابق إيان دنكان سميث أنه أضاف اسمه. وقال لصحيفة 'ذا ميل أون صنداي' إن التعهد كان جزءًا من 'إطلاق سراح المحافظين الداخليين' من خلال طمأنة الجمهور بأنه لن تكون هناك زيادات شاملة في العبء الضريبي.

في اجتماع النمو، الذي سيحضره جاكوب ودام بريتي، ستوجه تروس انتقادات ضمنية لإدارة سوناك للاقتصاد.