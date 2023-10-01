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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعي" الصوب الزراعية" و"إنتاج الحرير " شمال الخارجة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، مشروع الصوب الزراعية بقرى بشائر خير الوادي شمال الخارجة، يرافقهما جهاد متولي رئيس المركز.

 أشاد المحافظ بتنوع الإنتاج من الخضروات، موجهًا بطرحه بالمنافذ التابعة للوحدة المحلية بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة إرتفاع الأسعار. كما وجه بالتوسع في تنفيذ صوب جديدة بالمناطق غير المستغلة داخل القرية.

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من ناحية أخرى، قام المحافظ بزيارة مشروع تربية دودة القز وإنتاج الحرير بقرية المنيرة، وقرر منح مكافأة مالية للعاملين بالمشروع؛ تقديراََ لأدائهم المتميز. كما وجه بإنشاء صوب لشتلات التوت، لتوفير أشجار التوت اللازمة للتربية.

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