عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمال ورشاقة.. ميرنا نور الدين تسحر العيون فى الجيم

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

نشرت الفنانة ميرنا نور الدين، صورة جديدة لها من داخل الجيم، عبر خاصية استوري في حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين مرتدية طقم رياضي باللون الازرق والاسود، وتركت خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها، عقب انتهائها من أداء التمارين الرياضية.

وشاركت مؤخراً ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

في سياق آخر، أطلت الفنانة ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال، وهو "الكتيبة 101"، بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهي شخصية غير تقليدية، تتواجد ضمن جنود الجيش المصري على خط النار، وفي أماكن الصراع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

كدمات وسحجات|القصة الكاملة لانقلاب أتوبيس مدرسة داخل مشروع صرف صحي بالمنوفية

بعد توجيهات السيسي| «تحويل العقد الدائم إلى جديد» مطلب برلماني لإنهاء أزمة الإيجار القديم

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. فيديو

اعترافات مفاجئة من مساعد أنجيلا ميركل بشأن سياسات المستشارة الألمانية السابقة

كيا سبورتاج 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة .. بهذا السعر

أخبار التوك شو|السيسي:مش هنسيب أهالينا اللي ظروفهم صعبة..ومفاجأة في سعر الذهب اليوم

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

ضجة بالسوشيال ميديا.. رجل أنهى حياة زوجته واحتفظ بجثتها 20 يوما بالدقهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتنام فى ثوانى.. وصفة طبيعية للتغلب على الأرق والقلق

ضجة بالسوشيال ميديا.. رجل أنهى حياة زوجته واحتفظ بجثتها 20 يوما بالدقهلية

بعد انفصالهما .. آخر صور لـ محمد رشاد برفقة غادة فتحي

مفاجأة غير متوقعة لعشاق الأميرة ديانا.. اعرف التفاصيل

فيديو

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ