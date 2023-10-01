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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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سعاد صالح : حق الكد والسعاية ليس شرعيًا ولم يطبق في عهد الرسول

سعاد صالح
سعاد صالح

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن حق الكد والسعاية لم يحدث إلا في أواخر عهد سيدنا عمر بن الخطاب، ولا يوجد به نص شرعي، لم يطبق في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

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وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج علامة استفهام، أن حق الكد والسعاية فيه مصلحة لـ الزوجين، بعد أن عاشا مع بعض سنوات طويلة، وأن تكون الزوجة شاركت في ثروة الزوج.

ولفتت إلى أن الزوج من الممكن أن يعطي لـ زوجته زي من الأشياء التي يمتلكها، وظل كونها ساهمت وتعبت معه في بماء هذه الثروة.

وأشارت إلى أنها ضد مقترح الكد والسعاية، ولكن مع أن يكون هناك رضاء بين الزوجة و الزوجة، وأن أي شيء يكتب لـ المرة يعود لـ الأبناء.

وكشفت أنها ضد من يطالب بالحبس الزوجي لـ المرأة، موضحة أن هذا إهانة للزوج، وأن هذا يعيد بنا الحالة لما هو قبل الجاهلية.

سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن الأزهر حق الكد والسعاية جامعة الأزهر

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