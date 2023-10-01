عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مدة انتقالية وشقق لأصحاب المعاشات.. حلول برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة الإيجار القديم| خاص

الايجار القديم
الايجار القديم

قدم إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حزمة من الحلول؛ لإنهاء أزمة الإيجار القديم، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القديمة والتي نتج عنها تواجد حوالي 2 مليون وحدة سكنية شاغرة؛ بسبب كون قانون الإيجار القديم لم يحدد كيفية حل الإشكالية بين المالك والمستأجر.

حصر جميع الوحدات السكنية 

وأكد “منصور” لـ"صدى البلد"، أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم لبيان غير القادرين على دفع إيجارات جديدة مبالغ مرتفعة، ويتم تحديد غير القادرين حال التأكد من عدم قدرتهم ودعمهم وعلى رأسهم أصحاب معاشات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة وغيرهم من محدودى الدخل.

 

وعن كيفية دعم غير القادرين على دفع قيمة إيجارية جديدة، شدد النائب على أهمية تقديم وحدات سكنية تابعة للإسكان الاجتماعي او تقديم الدعم النقد ي لدفع القيمة الإيجارية وذلك لإنهاء ازمة الإيجارات القديمة، وايصال الحقوق لأصحابها سواء حقوق الملاك او حقوق الدولة حيث أن الدولة تملك وحدات سكنية فى أماكن مرموقة تقدر بمليارات الجنيهات وبسبب القانون القديم تؤجر بمبلغ ضعيف جدا.

وأضاف أنه يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر مع إعطاء مدة انتقالية فى القانون الجديد وإلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا.

توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجارات القديم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إصدار قانون قوي متكامل يعالج قضية الإيجارات القدمة.

وقال الرئيس: "إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد؛ ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح".

الإيجارات القديمة الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

جثة في منزل مهجور| القصة الكاملة لوفاة تلميذ على يد جاره بالمنوفية.. فيديو

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

ترشيحاتنا

أحمد موسى: غدا الشعب هيقول كلمته لدعم الرئيس السيسي

برلماني يعلن مفاجأة سارة على الهواء بشأن زيادة المرتبات| فيديو

مدة انتقالية وشقق لأصحاب المعاشات.. حلول برلمانية عاجلة لإنهاء أزمة الإيجار القديم| خاص

بعد 60 عاما.. توقف أكبر حقل لإنتاج الغاز في أوروبا عن العمل

إيقاف مترجم الزمالك وتغريمه 20 ألف جنيه| ما القصة

منافس الأهلي المحتمل.. تطور مفاجئ بشأن انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إلهام شاهين ومحمد رياض ومنال سلامة نجوم افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي

هتنام فى ثوانى.. وصفة طبيعية للتغلب على الأرق والقلق

ضجة بالسوشيال ميديا.. رجل أنهى حياة زوجته واحتفظ بجثتها 20 يوما بالدقهلية

بعد انفصالهما .. آخر صور لـ محمد رشاد برفقة غادة فتحي

فيديو

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ