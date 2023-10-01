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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يعلن مفاجأة سارة على الهواء بشأن زيادة المرتبات| فيديو

المرتبات
المرتبات

تحدث النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، عن أبرز الملفات على طاولة البرلمان في انعقاده الرابع.

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الحوار الوطني.. الطماوي يطالب بتخفيف القيود على تشكيل وتكوين الأحزاب

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الطماوي لـ صالون التنسيقية: ضرورة تعزيز دور الأحزاب السياسية وتداول السلطة داخلها

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في افتتاح دور الانعقاد الرابع اليوم، كانت واضحة".

وأضاف: "سيكون على أجندة المجلس في دور الانعقاد الرابع، عدة مشروعات قوانين، لها أهمية خاصة، وتمس المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها، قانون الأحوال الشخصية، والتصالح في مخالفات البناء، والإجراءات الجنائية، والمحليات، والكثير من القوانين التي تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية".

قوانين تتعلق بالزيادات

وأشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، إلى أنه تم إحالة مجموعة مشروعات قوانين تتعلق بالزيادات التي أقرها الرئيس السيسي لرعاية المواطن المصري وتخفيف الأعباء عليه، إلى اللجان المختصة.
 

الطماوي الحماية الاجتماعية الحوار الوطني التصالح في مخالفات البناء الأحزاب السياسية اللجنة الدستورية المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى الرئيس السيسي تخفيف القيود برامج الحماية الاجتماعية

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