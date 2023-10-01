برلماني يعلن مفاجأة سارة على الهواء بشأن زيادة المرتبات| فيديو

تحدث النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، عن أبرز الملفات على طاولة البرلمان في انعقاده الرابع.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "كلمة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في افتتاح دور الانعقاد الرابع اليوم، كانت واضحة".

وأضاف: "سيكون على أجندة المجلس في دور الانعقاد الرابع، عدة مشروعات قوانين، لها أهمية خاصة، وتمس المواطن بشكل مباشر، وعلى رأسها، قانون الأحوال الشخصية، والتصالح في مخالفات البناء، والإجراءات الجنائية، والمحليات، والكثير من القوانين التي تتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية".

قوانين تتعلق بالزيادات

وأشار النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالنواب، إلى أنه تم إحالة مجموعة مشروعات قوانين تتعلق بالزيادات التي أقرها الرئيس السيسي لرعاية المواطن المصري وتخفيف الأعباء عليه، إلى اللجان المختصة.

