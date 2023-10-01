النشرة الدينية.. في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة في الشأن

الديني، وتهم المنشغلين بالساحة الدينية في مصر، ونرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.