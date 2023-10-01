النشرة الدينية.. في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة في الشأن
الديني، وتهم المنشغلين بالساحة الدينية في مصر، ونرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.
في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. فيديو
خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو
تفسير حديث النبي رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ
لماذا الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر جائزة شرعًا؟.. 4 أدلة شرعية من الإفتاء
ما هي جوامع الكلم التي قالها النبي؟.. الأزهر للفتوى يوضحها