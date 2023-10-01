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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية والأخبار المهمة في الشأن 

الديني، وتهم المنشغلين بالساحة الدينية في مصر، ونرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.

في اليوم العالمي لها.. أسباب تحريم القهوة 400 عام.. فيديو

 

خالد الجندي يكشف نصيحة سيدنا النبي لابنته عندما طلبت خادمة لبيتها| فيديو

 

تفسير حديث النبي رُفِعَتْ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ

 

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أسباب تحريم القهوة 400 عام خالد الجندي النشرة الدينية

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