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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف أحب الرسول أكثر من نفسي.. أزهري يوضح

صدى البلد

قال الشيخ أحمد نصر الدين، من علماء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن محبة النبي فرض على كل مسلم، لافتا إلى أنه قد ورد من حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يومن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين».

وأضاف «نصر الدين»، عبر بث مباشر لـ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من خلال صفحته الرسمية على “فيس بوك”، ردا على سؤال: كيف أحب الرسول أكثر من نفسي ؟ أن الإمام البخاري روى عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله! لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي! فقال النبي صلى الله عليه وسلم “لا! والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك”. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: “الآن يا عمر».

وأوضح أن سبب تغيير مشاعر سيدنا عمر بن الخطاب وحب النبي أكثر من نفسه، بعد أن اعترف للرسول بحب نفسه أكثر منه؛ هو أن عمر بن الخطاب نظر إلى ما كان عليه قبل أن يدخل في الإسلام، مشيرا إلى أن نفس عمر كانت تأبى الهداية والانقياد لأوامر الله، لكنه اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه لينقذ العباد من ظلام الكفر والضلال، وإخراجهم إلى نور الإسلام والهداية.

وأكمل أنه نظر بعين الحكم، إلى أيهما أحق بالحب رسول الله الذي أخرجه من الكفر وأبعده عن النار، أم نفسه التي كانت تريد استمراره في الكفر لتؤدي به إلى النار.

وأوضح أن دليل محبة الله ومحبة رسوله؛ هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى قول الله تعالى: « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم (31)»آل عمران.

وأكمل أن من أراد الوصول إلى محبة الله وحب الرسول؛ فعليه بتطبيق سنته في أقواله وأفعاله وأخلاقه، وأن يكون مثالا تطبيقيا لسنة النبي.

محبة النبي الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية محبة الله محبة الرسول

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