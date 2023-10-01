هل يجوز للزوجة أن تنفق من راتبها على والديها؟.. أستاذة فقه ترد

أكدت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الزوج إذا منع زوجته، من أن تذهب لـ زيارة والديها، فعليها أن ترفض كلامه وتذهب لهما.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حوارها ببرنامج علامة استفهام، أن بر الوالدين مقدم على طاعة الزوج، فليس من حق الزوج أن يمنع زوجته من زيارتهما.

ولفتت إلى أن الزوجة أيضًا من الممكن أن تساعد أهلها من راتبها دون الرجوع لـ الزوج، فالزوجة هنا تقوم بتنفيذ أوامر الله.

وأشارت إلى أن الزوج إذا أمر زوجته، بعدم الذهاب إلى إحدى الصديقات لها، أو أي شخص بخلاف الأب والأم، فعليها الطاعة.