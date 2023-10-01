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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبد المنعم يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

اكتفى محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجلسة تدريبات بدنية وتأهيل  في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

ونشر محمد عبد المنعم صورة له عبر حسابه علي انستجرام فى صالة الجيم على هامش المران الجماعي للفريق استعدادا لمبارة انبي"

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة انبي يوم الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي، في السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت. 

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل في تحقيق الفوز على فريق سان جورج الاثيوبي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة الماضية على ملعب القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

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