محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال الخارجة

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

حيث وجه بسرعة الإنتهاء من مضمار السباق وتمهيد المناطق المحيطة بالمضمار، وسرعة تأثيث وفرش قاعات كبار الزوار ومنصة المشاهدة الرئيسية. كما اطلع على الموقف الإنشائي بالقرية البدوية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية.