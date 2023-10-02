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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتابع التشطيبات الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال الخارجة

الوادي الجديد
الوادي الجديد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، أعمال التشطيبات النهائية الجارية بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي وكيل وزارة الإسكان والمهندس يحيى طلعت مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

حيث وجه بسرعة الإنتهاء من مضمار السباق وتمهيد المناطق المحيطة بالمضمار، وسرعة تأثيث وفرش قاعات كبار الزوار ومنصة المشاهدة الرئيسية. كما اطلع على الموقف الإنشائي بالقرية البدوية الملحقة والتي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور والحرف اليدوية والبيئية.

محافظ الوادي الجديد: ضبط ومصادرة شاحنات مخالفة محملة بالتمور

أعمال التشطيب أعمال التشطيبات النهائية التشطيبات النهائية البيئي البدوي اللواء دكتور محمد الزملوط

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