تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى.. صور

علي أنغام أوبريت "لسه الأغاني ممكنة" وتحت شعار "السينما ترقص وتغني" أقيم حفل افتتاح الدورة الـ 39 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وذلك بمكتبة الإسكندرية حيث تحمل هذه الدورة اسم النجمة إلهام شاهين.

وحضر حفل الإفتتاح الدكتور خالد عبد الجليل نائباً عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومجموعة من النجوم والسينمائيين المصرين والعرب والأجانب منهم محمود حميدة ونرمين الفقي وليلى علوي وشرين ومنال سلامة وأمير شاهين وإلهام صفي الدين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمنتح فاروق صبري والمخرجين هاني لاشين ومحمد عبد العزيز ومدير التصوير دكتور سمير فرج والإعلامية هالة سرحان.

وبدأ حفل الافتتاح الذي قدمه كل من الإعلامي كريم كوجاك والإعلامية غادة شاهين بكلمة لرئيس المهرجان الناقد السينمائي الأمير أباظة، وقال فيها: إسكندرية ياغرامي تحت شعار السينما..ترقص.. وتغني، نحتفل بدورة جديدة لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط لتكتمل دورات المهرجان 39 دورة في الوقت الذي تحتفل فيه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بمرور نصف قرن علي تأسيسها علي يد نخبة من كتاب ونقاد السينما في مصر، كما تحتفل مصر ونحن معها بمرور نصف قرن علي حرب اكتوبر المجيدة، السينما تتذكر نضال جيل عظيم كافح من اجل استعادة الحرية والكرامة ليحقق الانتصار الأعظم للعرب في العصر الحديث، السينما ترقص وتغني فرحا بالنصر وتخليدا لذكري أهم حروب العرب.

وأضاف قائلا: تشارك الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مصر فرحتها بالنصر وتشارك السينما الغناء والرقص باستفتاء نظمته في اطار دورتنا هذه لاختيار أفضل 100فيلم في تاريخ السينما المصرية الروائية التي نستعد للاحتفال بمرور قرن علي إنشائها خلال السنوات القليلة القادمة، وقبل إجراء هذا الاستفتاء كنت أعلم إنه قد يفتح بابا للاختلاف بين النقاد والجمهور أيضًا، فلا يمكن أن يجتمع رأي الجميع على المائة الأفضل في تاريخ السينما الغنائية في مصر.



هيا نختلف ونفتح باب الحوار ،ربما لم تعجبك نتائج الاستفتاء الذي شارك في مجموعة من كتاب ونقاد السينما عبروا عن رأيهم بصراحة وموضوعية ،وربما يأتي من يختلف ويقدم وجهة نظر مغايرة.

وأشار أباظة إلى أن نتائج الاستفتاء حملت الكثير من المفاجآت له بشكل شخصي وللآخرين أيضًا لكنها فتحت بابا للنقاش والحوار وهذا هو المهم، متابعًا: في هذه الدورة التي تحمل اسم النجمة الكبيرة إلهام شاهين قررنا أن نحتفل بالممثل فهو أحد العناصر المهمة في هذه الصناعة نكرم من مصر في حفل الافتتاح النجمة الشابة حنان مطاوع. والفنان القدير خالد زكي، ومن فرنسا نكرم النجمة كارولين سيلول وزوجها المنتج الكبير.



وأضاف: ونكرم ابن مصر المخرج والممثل والموسيقي اليوناني الكبير كوستاس فيرس كما نهدي وسام عروس البحر المتوسط الي رائد السينما العمانية ومؤسس مهرجاني مسقط وسينمانا الدوليين المخرج الدكتور خالد الزدجالي تقديرا لعطاءه للسينما العمانية والعربية وفي حفل الختام نحتفي بمجموعة من الفنانين والفنانات الذين قدموا السينما الغنائية ضمن احتفالاتنا باستفتاء افضل 100فيلم غنائي الفنانة لطيفة والفنانة سيمون والفنان مدحت صالح والفنان مصطفي قمر والفنان خالد سليم.





السينما تتذكر لتعيش، وتعيش لتغني وترقص وتمتعنا بكل الفنون، الأصدقاء الأعزاء والأشقاء من وطننا العربي الكبير والأصدقاء من دول البحر المتوسط ودول العالم المختلفة مرحبا بكم في الاسكندرية عروس البحر المتوسط في دورة اعادت السينما لتتذكر وتغني وترقص ونستمتع



دورة تتسم بالمتعة والوفاء تحت راية الفن السابع الذي يجمع ولا يفرق ومدينة وشعبا يستقبلان الجميع بالمحبة فهنا صنع التاريخ وهنا تعلم العالم حروف الأبجدية والموسيقي والغناء تحية الي فنان الشعب سيد درويش باعث نهضة الموسيقي المصرية بمناسبة مئوية رحيله.



كما حرص أباظة على توجيه الشكر والتقدير لكل من ساهم في خروج هذه الدورة الي النور وهم: وزارة الثقافة وعلي رأسها د نيفين الكيلاني، ووزارة السياحة والآثار وعلي رأسها د احمد عيسى، وزارة التضامن الاجتماعي وعلي رأسها د نيفين القباج، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وعلى رأسها د سها جندي، وعلى رأسها السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة، برئاسة السيد عمرو القاضي وقطاعات وزارة الثقافة، وقطاع الانتاج الثقافي، والعلاقات الثقافية الخارجية



دار الاوبرا المصرية، والمركز القومي للسينما، والهيئة العامة للرقابة و المصنفات الفنية، ومكتبة الاسكندرية ومديرها العام الدكتور احمد زايد أيضًا، ومجموعة فنادق هلنان والسيد عنان الجلالي وفندق رومانس و فندق استيرن وشركة ديجيتايز ومركز الجزويت بالإسكندرية ومركز الحرية للإبداع، وإدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما.

كما صعد إلى المسرح الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما والذي القى كلمة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وقال انقل اليكم تحيات الدكتوره نيفين الكيلاني وزيره الثقافه وتمنياتها ان تاتي هذه الدوره لهذا المهرجان العريق على المستوى المامول وبما يليق باسم هذه المدينه وباسم جمعيه كتاب ونقاد السينما الساده الحضور على ضفاف المتوسط وفي رحاب الاسكندريه تداخلت الحضارات وتعانقت الثقافات وقال التاريخ كلمته وجعل من الاسكندريه دره تاج المتوسط فكرا وفنا وعندما عرف المصريين فن السينما وجد شريط السلولويد ضالته في استيعاب البراح الغزير من الانتاج الموسيقي على شاشه السينما لذا كان من المنطقي ان تقام دورة هذا العام تحت شعار السينما ترقص وتغني فقد شهدت صناعه السينما المصرية الازدهار على يد اصحاب شركات إنتاج الاسطوانات الغنائيه واثروا الشاشه بعشرات الافلام التي ارتكزت على الغناء واستثمرت نجاح نجوم الطرب في المشاركة في كتابه شهاده ميلاد سينما استطاعت عبر مائه و خمسون عاما ان تصنع الهوى والهويه من المحيط الى الخليج مرحبا بضيوفنا من جميع انحاء العالم مرحبا بفنانيننا العرب في بلدهم مصر وتحيه تقدير واحترام واجلال للسينما المصريه بمبدعيها الذين صنعوا تاريخا ومجدا للفن السابع وكانوا دائما في طليعه المدافعين عن قضايا هذا الوطن الذي يسكن فينا مصرنا الحبيبه.



وكان من ضمن مفاجأت الحفل مشاركة الإعلامية الكبيرة سهير شلبي في تقديم المكرمين ونجمة الدورة ال٣٩الفنانة إلهام شاهين والتي عبرت عن سعادتها بإطلاق اسمها علي هذه الدورة من مهرجان الإسكندرية مشيرة إلي أن السينما والفن اغلى شيء في حياتها كذلك حب الجمهور .

وتابعت شاهين : اعتبر نفسي محاربة ادافع عن فني وبلدي التي اعشقها ومن لحظات سعادتي أني اتكرم في بيتي ووسط اهلي في إسكندرية .



وأكدت شاهين أن النجوم كانوا يتسابقوا علي حضور مهرجان الإسكندرية وأنها لا تنسي ذكرياتها فيه مع النجوم الراحلين الكبير فريد شوقي واحمد زكي ونور الشريف، وقالت :دائما مهرجان الإسكندرية يجمعنا علي حب السينما وانا لا أتصور بهجة الحياة بدون الفن وأنا أعطيته عمري، واليوم أشعر أنني عروسة السينما و افلامي أولادي ، وإطلاق اسمي علي الدورة ال٣٩ لمهرجان كبير مثل الإسكندرية هو تتويج لمشوار ٤٠ سنة سينما عشت بها لحظات استمتاع كبيرة ،و أنهت إلهام شاهين كلمتها ب" تحيا مصر"

وصعد النجم الكبير محمود حميدة نجم الدورة الثامنة والثلاثين الي المسرح لتكريم نجمة الدورة ٣٩ النجمة الهام شاهين وتسليمها وشاح الدورة.



وقامت الفنانة شرين بتسليم النجم الكبير خالد زكي درع تكريمه والذي أكد على شكره وامتنانه لجمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان الأمير أباظة ،والدكتور خالد عبدالجليل .ولجمهوره متمنيا أن يظل يمثل حتي اخر يوم في عمره.

أيضا قامت الفنانة الكبيرة ليلى علوي بتسليم تكريم ابن مصر الفنان اليوناني كوستاس فيرس ،الذي حرص علي توجيه كلمة باللغة العربية للحضور مؤكدا " أسعد يوم في حياتي وانا اتكرم من مصر ..سلامات يا شبرا "

ووجه فيرس الشكر لمهرجان الإسكندرية والسفير اليوناني بالقاهرة وزوجته ،مؤكدا أنه من يشرب من مياه النيل يعود لها،كما قامت ابنة الإسكندرية النجمة نرمين الفقي بتسليم تكريم مدحت صالح والذي كان مفاجأة الحفل.



كما صعد المخرج الكبير محمد عبد العزيز إلى المسرح لتسليم تكريم المهرجان للمنتج الفرنسي الكبير

جان لوي ديفيد أما تكريم النجمة الفرنسية كارولين سيلول فقامت النجمة إلهام شاهين بتسليمها التكريم ، وعقب انتهاء حفل الافتتاح تم عرض الفيلم القصير "فاطيما " وهو انتاج افلام مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

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