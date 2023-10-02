أمام متحف الحضارات.. هشام عباس ينضم لنجوم احتفالات أكتوبر

يستعد المطرب هشام عباس لإحياء حفل غنائي غدا يوم 2 من شهر أكتوبر الجاري أمام متحف الحضارات.



وبدا هشام عباس الترويج للحفل على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام بطرح صورة البوستر الدعائي للحفل وعلق عليه قائلا: أتشرف بالغناء بحفل الاحتفال بـ 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد.. تحيا مصر".

ألبوم هشام عباس

كشف الفنان هشام عباس، عن أعماله الفنية المقبلة، والتي يحضر لها في الوقت الحالي، وقال هشام عباس، أنه يقوم حاليًا بالتحضير لألبوم غنائي جديد، وانتهى من تسجيل 5 أغاني جديدة، مشيرًا إلى أنه يتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين من بينهم: عزيز الشافعي، حسن دنيا، أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، والموزع أسامة عبدالهادي.

رامي صبري

ومن المفترض أن يشهد الحفل أيضا غناء المطرب رامي صبري الذى أعلن أول أمس عن انضمامه لنجوم حفل ذكرى انتصار أكتوبر أمام متحف الحضارة.



حفل رامي صبري

وأعلن المطرب رامي صبري عن استعداده لإحياء حفل غنائي يوم 2 من شهر أكتوبر المقبل أمام متحف الحضارة. الحفل يقام بمناسبة الذكرى الـ 50 لانتصارات السادس من أكتوبر، ومن المفترض أن يقدم رامي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية.