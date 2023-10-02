بالأحمر الناري روان بن حسين تثير الجدل بظهورها شاهد

نشرت الفنانة روان بن حسين، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها.

وظهرت روان بن حسين، مرتدية بلوزة باللون الأحمر، بتصميم أنيق وجذاب ليكشف جمالها مع بنطال جلد اسود ومن الناحية الجمالية أعتمدت، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.



تألقت روان بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستان بالون الاسود طويلًا بأكمام طويلة مكشوف الصدر أبرز رشاقة خصرها،ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

يذكر ان آخر أعمال الفنانة الكويتية روان بن حسين، كليب أغنيتها الجديدة "مالك أمل" الذي طرحته عبر قناتهاالرسميةفي يوتيوب، من كلمات الشاعر رفيق الدراب وألحان إبراهيم الغانم وتوزيع عمر إسماعيل، وإخراج بلال الناصر.



وطرحت الفنانة الكويتية روان بن حسين مؤخراً فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي حملت عنوان "اختاري" عبر قناتهاالرسمية في اليوتيوب.



وحققت أغنية اختاري 3,1 مليون مشاهدة بعد شهور من إطلاق كليب الأغنية الذي حمل توقيع المخرج دان حداد ولاقتالأغنية استحساناً لدى متابعيها ومحبيها.